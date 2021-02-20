Пенсионный фонд России станет частной компанией

20.02.2021, 9:11, Разное

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С целью оптимизации расходов государственного бюджета и покрытия дефицита 75 % акций Пенсионного фонда России (ПФР) будут выставлены на продажу, 25 % сохранит за собой государство.

«Как показала практика практически во всех отраслях, государство не может быть эффективным собственником. В то же время существует множество инвесторов, готовых вложить деньги в наш пенсионный фонд. Это вполне естественная тенденция в мире, когда идёт покупка государственных облигаций. Так, например, Россия ежегодно покупает американские облигации федерального займа, и за счёт этого у пожарных из США будут хорошие пенсии. А чтобы инвесторы не шалили, мы четверть акций оставим у государства», – пояснил председатель правления ПФР Андрей Кигим.

Пенсионный фонд планирует провести IPO на Лондонской бирже уже в марте этого года. Правительство рассчитывает выручить от продажи акций 5-7 млрд долларов. Все средства пойдут на социально значимые программы, в частности, на строительство недостроенных объектов в Краснодарском крае.

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