 

Пенсионный фонд России станет частной компанией

20.02.2021, 9:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С целью оптимизации расходов государственного бюджета и покрытия дефицита 75 % акций Пенсионного фонда России (ПФР) будут выставлены на продажу, 25 % сохранит за собой государство.

«Как показала практика практически во всех отраслях, государство не может быть эффективным собственником. В то же время существует множество инвесторов, готовых вложить деньги в наш пенсионный фонд. Это вполне естественная тенденция в мире, когда идёт покупка государственных облигаций. Так, например, Россия ежегодно покупает американские облигации федерального займа, и за счёт этого у пожарных из США будут хорошие пенсии. А чтобы инвесторы не шалили, мы четверть акций оставим у государства», – пояснил председатель правления ПФР Андрей Кигим. 

Пенсионный фонд планирует провести IPO на Лондонской бирже уже в марте этого года. Правительство рассчитывает выручить от продажи акций 5-7 млрд долларов. Все средства пойдут на социально значимые программы, в частности, на строительство недостроенных объектов в Краснодарском крае. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / В России хотят перенести тюрьмы и СИЗО из городов

19.02 / Мнение: Хуситы заняли Марибскую плотину

07.07 / Эксперты развенчали главные мифы о коронавирусе

14.11 / Мнение: Удары по Идлибу. 13.11.2020

23.11 / Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова

02.12 / Пашинян проведёт парад в честь победы в войне в Карабахе

14.10 / Мнение: Коронавирус ускорил прогресс

09.09 / Суд в Москве арестовал до 8 ноября замминистра энергетики Тихонова по делу о хищении

28.12 / Мнение: “Башмак Великана”

29.09 / Рита Дакота удивила фанатов откровенными фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска