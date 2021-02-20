Женщина утверждает, что она забеременела и родила от порыва ветра

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20.02.2021, 8:15, Разное
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Мистическая история с элементами комедии произошла в Индонезии. Местная жительница родила ребенка, как она утверждает, исключительно непорочным способом зачатия.

Виновником всего произошедшего она называет порыв ветра, который в самый неподходящий момент произвел оплодотворение.

В настоящее время инцидент изучается индонезийской полицией, которую сильно заинтересовали столь странные заявления, сообщает издание Coconuts Jakarta.

“Пострадавшей” от плотской деятельности ветра оказалась 25-летняя Сити Зайна из района Сидаун в Чианджуре на Западной Яве. По словам Зайны, никакого секса ни с кем у нее не было, но ее оплодотворил ветер. Женщина заявила, что отдыхала в своей гостиной после молитвы и вдруг почувствовала ветер, который входил в ее тело через половые органы.

Через 15 минут она почувствовала сильную боль в животе, который явственно стал увеличиваться. Не прошло и суток, как Сити родила в общественной клинике.

Женщина утверждает, что не могла быть беременна, поскольку не состоит в браке, никаких связей вне его у нее не было, равно как и нарушений менструального цикла.

Когда новость о непорочном зачатии распространилась по соцсетям и местным СМИ, произошедшим заинтересовались власти. Кстати, Сити родила девочку весом 2,9 килограмма.

Однако у полиции возникли серьезные вопросы к Зайне. Дело в том, что она рассталась с мужем около 4 месяцев назад, у пары есть ребенок. Правоохранительные органы предполагают, что ветер к произошедшему не имел никакого отношения, а вот бывший супруг женщины – вполне себе был причастен. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Трентон в штате Огайо долгое время не замечала собственную беременность. Они считала, что все ее странные ощущения вызваны образованием камня в почках. Однако впоследствии все ее планы разрушили неожиданные схватки, которые закончились родами.



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