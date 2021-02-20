В Бермудском треугольнике нашли новые аномалии

20.02.2021, 7:54, Разное

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Исследователи назвали необычную особенность акватории, которая известна многим людям как загадочное место исчезновения самолетов.

Сопоставив данные за разные годы, ученые пришли к выводу, что каждое десятилетие ураганы в Саргассовом море, где расположена зона Бермудского треугольника, становятся сильнее.

В частности, исследователи обнаружили странную на первый взгляд особенность: в радиусе 100 км от Бермудских островов средняя максимальная скорость ураганного ветра увеличилась с 56 до 117 км/ч. Речь идет о периоде с 1955 по 2019 год. Это эквивалентно увеличению скорости ветра на 10 км/ч каждые десять лет.

Изменения связывают с потеплением вод в зоне Бермудского треугольника. Более высокие температуры у поверхности моря вызывают более сильные тропические циклоны. Кроме того, на формирование штормов влияет и температура в морских глубинах, хотя раньше считалось, что она играет в этом не очень важную роль.

Тропические циклоны возникают из-за поднятия теплого влажного воздуха вверх, конденсации водяных паров в виде дождей и опускания более сухого воздуха, что получается в этом процессе, вниз. Поверхностные воды в результате охлаждаются, но если воды в глубинах достаточно теплые, то они поднимаются и продолжают процесс формирования шторма. Из-за этого он становится более сильным, отмечают ученые.