Что выяснил психиатр Брюс Грейсон после 50 лет изучения случаев околосмертного опыта?

20.02.2021, 7:50, Разное

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В своей недавно изданной книге психиатр Брюс Грейсон подводит итог 50-летней работы с пациентами, пережившими околосмертный опыт. Он пытается понять, что в реальности они видели и как это отразилось на их дальнейшей жизни.

Профессор психиатрии Брюс Грейсон на протяжении почти 50-ти лет общался с людьми, которые пережили околосмертный опыт.

Речь идет о тех, кто в моменты клинической смерти "пролетали по туннелю", парили над собственным телом, попадали на Небеса или в Ад, общались с умершими родственниками, видели Иисуса, и так далее.

По словам Грейсона, он изучает эти явления, потому что полностью верит в то, что они реальны и что речь не идет о галлюцинациях. В своей недавно вышедшей книге "После" ("After") Грейсон приводит множество примеров таких историй, в том числе следующую:

Однажды утром в понедельник 56-летний водитель грузовика Эл Салливан пришел на работу, но не успел сесть за руль, как у него случился сильный сердечный приступ. Следующее, что он вспоминает, – это как он смотрел сверху на свое тело, лежащее на операционном столе.

Ему было интересно видеть, что его грудь была разрезана, а сердце обнажено. Его глаза были заклеены лентой, что часто делается, когда пациент поступает в больницу без сознания и не может моргать.

Не успел Салливан подивиться этому зрелищу, как его внимание привлек человек в костюме хирурга, который расхаживал по комнате, рядом с его телом, покачиваясь и размахивая локтями, словно курица крыльями.

После этого Салливан снова "вошел" в свое тело и когда он очнулся, ему сказали, что он пережил операцию четырехкратного коронарного шунтирования. Потом в его палату вошел врач и Салливан узнал в тем того самого хирурга, который так странно размахивал руками.

Хирург спросил его как он себя чувствует и Салливан сказал, что хорошо, а потом он сам спросил хирурга о том, что он делал, когда нелепо размахивал локтями в операционной. Хирург выглядел потрясенным и одновременно пришел в раздражение. "Кто вам рассказал об этом?" – спросил он Салливана.

Затем хирург сказал Салливану, что он сделал все правильно, ведь сейчас его пациент жив и с ним все в порядке, а потом ушел из палаты. Салливан подумал, что он случайно "подсмотрел" что-то очень личное.

Так или иначе, этот случай явственно показывает, что околосмертные явления, или хотя бы некоторая их часть, точно не являются какой-то "игрой" пострадавшего мозга или галлюцинациями, ведь каким бы тогда способом Салливан мог видеть то, что делал хирург?

Когда Брюс Грейсон узнал об этом случае, он специально связался с этим хирургом и спросил у того, правда ли он делал что-то нестандартное перед операцией? И хирург рассказал ему, что да, был такой случай, когда он перед операцией ходил и махал локтями, потому что уже продезинфицировал руки и старался больше ни к чему не прикасаться, но ему нужно было указать медсестрам на нужные инструменты. Со стороны это выглядело словно он машет в разные стороны локтями.

Следующая история произошла с 20-летней девушкой по имени Холли, которая попала в больницу Вирджинии после передозировки наркотиками. Доктор Грейсон тогда был еще студентом и его целью было расспросить подругу девушки, чтобы понять, какие вещества она принимала.

Он был еще неопытен и много нервничал, а тут еще его пейджер сломался и он пролил себе томатный сок на галстук. Он встретил Сьюзен – подругу Холли, возле палаты, где Холли лежала без сознания, а потом увел ее в соседнее помещение. чтобы там поговорить с ней.

На следующее утро Холли пришла в себя и когда Грейсон зашел к ней в палату, она тут же сказала "Я вас помню, вы были тут прошлой ночью!". При этом Холли никогда ранее не встречалась с Грейсоном и она была без сознания, когда он прошлым вечером входил в ее палату.

А далее девушка рассказала ему, что прошлым вечером она "видела" как Грейсон встретился со Сьюзен и как потом они пошли в соседнюю комнату, и она "пошла" вслед за ними.

Далее Холли очень точно пересказала весь разговор, который был у Грейсона со Сьюзен и более того, она сообщила, что после этого доктор Грейсон ходил поменять галстук, так как на его галстуке было красное пятно (то самое пятно от томатного сока).

Получается, что в тот момент, когда тело Холли лежало без сознания в палате, ее душа или астральное тело (или что-то иное) бродило по больнице. А потом оно вернулось обратно в тело Холли.

Именно этот случай с Холли и вдохновил Брюса Грейсона на изучение околосмертного опыта. Он занимался этим на протяжении почти 50 лет, совмещая со стандартной работой психиатра.

В своей книге Грейсон приводит много таких историй, с которыми столкнулся лично. Он при этом не пытается убедить читателя, что обнаружил доказательства существования "духовного измерения" или "жизни после смерти", однако четко указывает, что изученное им не является галлюцинациями, а представляет собой нечто очень реальное.

Грейсон указывает, что подобное очень сложно понять и тем более принять. Он сравнивает эти истории со сказками средневековых путешественников – Представьте себе этакого Марко Поло, который возвращается домой после приключений в далеких странах и описывает европейской публике встреченное им экзотическое животное, которое может целыми днями путешествовать по пустыне без воды и у которого на спине два горба.

Это существо (верблюда) слушатели никогда сами не видели, для них оно выглядит совершено фантастически, они узнали о нем лишь со слов путешественника, и поэтому им очень сложно принять тот факт, что это существо может быть реальным.

Точно так же в нашем мире очень сложно поверить в то, что за пределами смерти существует что-то иное, и что есть иное измерение, кроме привычного нам, в котором может передвигаться человеческая душа, не будучи замеченной никем живым, но имеющая возможность наблюдать за всеми со стороны.

Скептики будут беспощадно высмеивать тех, кто осмелиться поверить в такое, ведь для них "верблюды" не существуют!

Во время своей работы по изучению околосмертного опыта Грейсон столкнулся с еще одним любопытным феноменом – люди, прошедшие через такой опыт, меняют свой взгляд на смерть – они больше не испытывают страха перед нею.

Они стараются жить полной жизнью, находя радость даже в мелочах, получать удовольствие от простых радостей и даже от лежания в постели с простудой. Потому что зачем страдать, раздражаться и мучиться – жизнь создана не для этого, а что будет после нее, они уже знают.