Упавший с обрыва автобус с пассажирами превратился в призрачный фантом

20.02.2021, 7:46, Разное

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Эта история звучит как местная городская легенда и по сути ею и является, однако основана она на реальной трагедии, случившейся с рейсовым автобусом на старой горной дороге, и после того, как водители начали рассказывать об автобусе-призраке.

В наши дни между мексиканскими городами Толука и Икстапан-де-ла-Саль построена прекрасная автомагистраль, путешествовать по которой быстро и удобно.

Однако несколько десятилетий назад совершить поездку по этому гористому маршруту было равнозначно попытке игре в покер со Смертью.

Вместо хорошего шоссе тут была лишь очень узкая и извилистая дорога, по одному краю которой шла отвесная скалистая стена, а с другого края был глубокий крутой обрыв.

Помимо легковых автомобилей, по этой дороге регулярно ездил рейсовый автобус и однажды он как обычно отправился в поездку поздним вечером. Ехать предстояло несколько часов и пассажиры воспользовались этим, чтобы поспать.

Когда автобус достиг подножия горы, он начал медленно подниматься по склону. Многие пассажиры ездили по этой дороге уже не в первый раз и нисколько не волновались. Однако, когда автобус перевалил через гору, пассажиры заметили, что он уж слишком быстро спускается по дороге вниз.

Те временем начался дождь, дорога была скользкая и как раз пошли такие крутые повороты, которые в прошлом не раз становились местом смертельных аварий. Пассажиры волновались все сильнее и некоторые начали окликивать водителя, чтобы он снизил скорость. Но водитель почему-то не отвечал.

Автобус ехал все быстрее и народ волновался все больше. Внезапно водитель автобуса громко вскрикнул "Тормоза не работают!". А через несколько мгновений автобус въехал в очередной поворот, не смог вписаться в него, и на скорости полетел в обрыв.

Через несколько мгновений автобус упал на каменистый склон, несколько раз перевернулся, а потом у него загорелся бензобак. Несколько пассажиров в момент удара о камни были выброшены из салона автобуса через окна на склон горы со множеством переломов и лежали, истекая кровью.

Вскоре весь автобус полыхал и в нем с громкими криками боли умирали те, кому повезло выжить после удара. Раненые возле автобуса ничего не могли сделать, чтобы помочь им, и местность была настолько безлюдной, что о жуткой аварии полицию уведомили лишь через несколько часов.

Ко времени, когда на место аварии прибыла полиция и Скорая, спасать было практически уже некого. Выжило лишь несколько человек, но позже все они скончались в больнице из-за ран, несовместимых с жизнью.

Много лет спустя, уже после постройки нового шоссе, местные водители стали сообщать о старом на вид, но все еще крепком рейсовом автобусе, который ездит по горному маршруту исключительно поздним вечером.

Видели этот автобус и люди, ожидающие своего рейса на автобусной остановке. Автобус не останавливается на остановках, но остановится, если помахать ему рукой. Двери его откроются и можно войти внутрь.

Внутри обычно почти все места заняты, кроме одного, словно предназначенного для вас. И когда вы сядете на это место, вскоре почувствуете что-то тревожное. Это ощущали и те, кто знал о случившейся тут аварии и те, кто никогда не слышал о ней. Просто обычно на вечернем рейсе пассажиры дремлют, но эти пассажиры никогда не спят. Они сидят, не разговаривают, и смотрят прямо перед собой – мужчины, женщины и дети.

Через несколько минут вы увидите кондуктора, который идет по салону, проверяя билеты. Вы протягиваете ему деньги, но он проходит мимо вас, словно не замечает вас.

Через несколько часов автобус останавливается, не доехав часть пути до автовокзала и водителя автобуса смотрит прямо на вас, говоря, что вам нужно выходить из автобуса. Вы не понимаете, в чем проблема, ведь автобус еще не доехал до автовокзала, однако подчиняетесь.

Если при выходе из этого автобуса вы попробуете заговорить с водителем, или протянуть ему деньги за билет, чтобы все-таки расплатиться за поездку, то водитель отмахнется от ваших денег и скажет, что платить не надо. А потом добавит "Выходи и не оглядывайся, иначе ты никогда не выйдешь отсюда".

Те, кто подчиняются и выходят, слышат звук закрывающихся дверей и звук удаляющегося автобуса. Если в этот момент все-таки нарушить указ и обернуться, чтобы посмотреть на автобус, то вы увидите, что автобус полностью черный от гари и без стекол.

Вы увидите, что внутри на сгоревших остовах автобусных сидений сидят человеческие скелеты, уставясь пустыми глазницами в выбитые окна. А потом автобус исчезнет и вскоре с вами случится что-то очень плохое. Несчастный случай, ДТП или что-то еще, но результат один – вы погибнете.

В общем, всех, кто собирается поехать в Толуку из Икстапан-де-ла-Саль поздним вечером, предупреждают, что они могут столкнуться с призрачным автобусом. И в этом случае надо либо не садиться на него вообще, либо следовать всем указам водителя.