Мороз на праздник и потепление к следующим выходным
20.02.2021, 7:07, Погода
Теги: Выходные, Погода, Праздник
Холодная погода сохраняется в большинстве районов европейской территории России. Но к следующим выходным метеорологи обещают резкое потепление.
Морозы то немного ослабевают, то немного усиливаются. В ближайшие дни эти колебания продолжатся, и по-настоящему зимний, хотя и переменчивый, характер погоды не изменится.
Температура и на севере, и на юге останется на 6-12 градусов ниже климатической нормы.
Только 20-21 февраля в ЦФО скажется кратковременное влияние циклона, основной центр которого будет находиться далеко в Атлантике. Увеличится облачность, пройдет небольшой снег и немного «потеплеет».
В Москве в воскресенье дневная температура повысится до -8 градусов, а к 23 февраля – понизится до -17.
В Санкт-Петербурге влияние атлантического циклона скажется сильнее – ожидается снег, температура будет колебаться от -5 до -11 градусов.
В Ярославской области циклон скажется меньше – в праздничные выходные днем ожидается днем -14 … -18 градусов, ночью местами до 26 градусов мороза.
В начале следующей рабочей недели морозы не отступят, но к следующим выходным метеорологи ждут потепления – до 0 градусов.
Атмосферное давление в выходные 760 – 770 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 4 метров в секунду.
В Рыбинске самым холодным 23 февраля было в 1965 году: -27,4 градуса. А в этот день 1998 года на улице было уже по-весеннему тепло: +5,7 градуса.
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