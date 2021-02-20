Мороз на праздник и потепление к следующим выходным

20.02.2021, 7:07, Погода

Теги: Выходные, Погода, Праздник

Холодная погода сохраняется в большинстве районов европейской территории России. Но к следующим выходным метеорологи обещают резкое потепление.

Морозы то немного ослабевают, то немного усиливаются. В ближайшие дни эти колебания продолжатся, и по-настоящему зимний, хотя и переменчивый, характер погоды не изменится.

Температура и на севере, и на юге останется на 6-12 градусов ниже климатической нормы.

Только 20-21 февраля в ЦФО скажется кратковременное влияние циклона, основной центр которого будет находиться далеко в Атлантике. Увеличится облачность, пройдет небольшой снег и немного «потеплеет».

В Москве в воскресенье дневная температура повысится до -8 градусов, а к 23 февраля – понизится до -17.

В Санкт-Петербурге влияние атлантического циклона скажется сильнее – ожидается снег, температура будет колебаться от -5 до -11 градусов.

В Ярославской области циклон скажется меньше – в праздничные выходные днем ожидается днем -14 … -18 градусов, ночью местами до 26 градусов мороза.

В начале следующей рабочей недели морозы не отступят, но к следующим выходным метеорологи ждут потепления – до 0 градусов.

Атмосферное давление в выходные 760 – 770 мм ртутного столба. Ветер восточных направлений, до 4 метров в секунду.

В Рыбинске самым холодным 23 февраля было в 1965 году: -27,4 градуса. А в этот день 1998 года на улице было уже по-весеннему тепло: +5,7 градуса.