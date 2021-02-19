Мода по-королевски: племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер стала амбассадором Dolce&Gabbana

19.02.2021, 18:20, Разное

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Племянница принцессы Дианы и двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма соответственно — леди Китти Спенсер — стала лицом и главным амбассадором (представителем) итальянского модного дома Dolce&Gabbana. Эту новость сначала официально объявили в Instagram-аккаунте бренда:

Dolce&Gabbana рады объявить, что с сегодняшнего дня Китти Спенсер становится международным амбассадором бренда. Давняя дружба между нами, основанная на общих ценностях, таких как любовь к Италии и к искусству, только укрепляется.

А после Китти сама поспешила обрадовать своих поклонников новой “должностью”:

Для меня большая честь быть частью Dolce&Gabbana. Работать с Домиником и Стефано — уникальная возможность заново открыть для себя итальянскую культуру, искусство и образ жизни.

Оба поста сопроводили официальными кадрами новой рекламной кампании с Китти в маленьком черном платье и золотых украшениях. На чем именно сосредоточится работа Спенсер в рамках сотрудничества с брендом, не сообщается.

Китти Спенсер уже давно сотрудничает с модными брендами по всему миру и регулярно состоит в списке VIP-гостей на всех показах и модных презентациях. Так, с мая 2018 года она является амбассадором ювелирного дома Bulgari — и, кстати, обручальные кольца она и ее 61-летний жених Майкл Льюис купили в бутике этой марки.

Китти Спенсер — старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы. Свое детство она провела в Южной Африке, где осталась жить после развода родителей с матерью, и позднее поступила в университет на психолога. В Лондоне Китти бывала часто, и позднее определилась с местом жительства окончательно. С августа 2018 года она состоит в отношениях с Майклом Льюисом, владельцем компании одежды Whistles и обладателя состояния в 102 миллиона долларов. Избранник девушки на 32 года старше своей невесты и на 5 лет старше ее отца.