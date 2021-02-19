КПРФ потребовала от Рашкина сменить фамилию

19.02.2021, 18:11, Разное

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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании ЦК партии потребовал от депутата Валерия Рашкина сменить фамилию. По мнению главы коммунистов, фамилия «Рашкин» является оскорбительной по отношению к Российской Федерации.

Зюганов отчитал Рашкина за многочисленные попытки подорвать государственный строй России и «на первый раз» предложил выбрать новую фамилию самостоятельно. В качестве примеров более уместных фамилий он назвал фамилии Россиянов, Россиянинов, Москвин и Советский. Как отметил Зюганов, во время Гражданской войны фамилию Рашкин брали «ненавидящие Россию белогвардейцы, казаки, попы, партизаны и прочая всякая сволочь». В случае отказа сменить фамилию председатель партии пригрозил в следующем году не включать Рашкина в первый десяток фамилий в списке кандидатов в депутаты от КПРФ.

«В этой новой Холодной войне наши враги называют наше государство пренебрежительно «Рашкой». А знаете, где ещё была Рашка? В Югославии, это современная Сербия. Сначала стали называть один из тамошних регионов Рашкой, а потом разбомбили самолётами НАТО. Вот какой судьбы хочет для нашей великой Родины товарищ Рашкин. Чтобы в следующий раз пришли на пленум с новым паспортом!» – потребовал Зюганов.

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