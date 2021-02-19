 

Neuschwabenland – подземная база нацистов в Антарктиде

19.02.2021, 8:28, Разное
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В 1943 г. главнокомандующий военно-морского флота Германии Карл Дёниц якобы даже обронил ставшую потом знаменитой фразу: «Германский подводный флот может гордиться тем, что создал для фюрера на другом конце света Шангриллу — неприступную крепость».

Многочисленные данные говорят о том, что с 1940 г. по личному секретному указанию Гитлера началось строительство двух подземных баз в районе Земли Королевы Мод, а с 1942 г. в Новую Швабию стали перебрасывать будущих ее жителей — ученых и специалистов «Ананербе», комплексного научного центра СС, а также представителей нацистской партии и государства. Все они нашли убежище в громадном подземном городе, расположенном где-то на Земле Королевы Мод.

Известные исследователи антарктических тайн третьего рейха Р. Веско, В. Терзийски, Д. Чайлдресс сообщали, что с 1942 года на Южный полюс были переброшены тысячи узников концлагерей в качестве рабочей силы.

О. Бергман в книге «Немецкие летающие тарелки» утверждал, что с этого же года на протяжении нескольких лет в Антарктиду постоянно отправлялось горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей.

Американский историк Джон Стивенс писал, что к осени 1943 г. в Антарктиде была создана мощная подземная база нацистов, проходившая в документах как «База 211».

В конце декабря 1973 г. Жак Ив-Кусто обнаружил вход в подводный тоннель. Погрузившись в него, аквалангисты через 200 м попали в огромную пещеру, внутри которой были обнаружены обелиски с непонятными письменами и клыкастые скульптуры. При исследовании тоннеля загадочным образом погибло 5 человек.

В 1979 г. три российские подводные лодки и два исследовательских судна у берегов Земли Королевы Мод обнаружили теплое течение и подводный тоннель. При их исследовании неизвестная сила повредила подводную лодку, и ее пришлось оставить в подводной пещере.

В 1983 г. российские исследователи обнаружили мертвый город Окмарон, построенный около 6 тысяч лет назад и входы в пещеры. Рунические надписи расшифровали в начале 1990-х гг. и сразу же засекретили.



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