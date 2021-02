Подборка новостей из Северной Кореи

18.02.2021, 20:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Южная корея

North Korea to dispatch up to 10,000 workers to Russia from March

С марта Северная Корея отправит в Россию до 10 тысяч рабочих

Отправленные в Россию будут оставаться в стране до трех лет, сообщил источник Daily NK.

By Jang Seul Gi – 2021.02.15

Власти Северной Кореи планируют отправить в Россию до 10 тысяч рабочих с начала марта, стало известно Daily NK.

Источник в Пхеньяне недавно сообщил Daily NK, что в конце января власти Северной Кореи завершили отбор рабочих и что этим рабочим были выданы визы для выезда из страны.

Daily NK не удалось выяснить, сколько именно человек было выбрано для поездки в Россию, но, по оценке источника, это число составляет от нескольких тысяч до 10 тысяч человек.

Большинство отобранных приехали из Пхеньяна, за ними следуют выходцы из провинций Пхеньян и провинции Хамгён. По словам источника, власти Северной Кореи приняли сознательное решение не вербовать людей из провинции Чаган, где расположено множество предприятий военного назначения.

В январе Daily NK сообщала, что сразу после окончания VIII съезда партии северокорейские власти начали вербовать большое количество людей для выезда в Россию на работу.

По словам источника, отправленные в Россию будут находиться в стране до трех лет.

Сообщается, что в этом здании в Уссурийске, Россия, работало большое количество [северокорейских] рабочих. / Изображение: Daily NK

Рабочие будут заниматься лесозаготовками, строительством или другими видами работ. Тем, кто подал заявку на выезд за границу, был предоставлен выбор, какой работой они могут заниматься.

Строительные работы в РФ считаются самыми сложными и самыми низкооплачиваемыми, а это означало, что большинство людей предпочитали другие виды работ.

«Было выдано много взяток, поскольку люди пытались устроиться на ту работу, которую они хотели», – сказал источник Daily NK. «Люди, подавшие заявку на выполнение различных работ, давали взятки в размере до 2000 долларов США, а те, кто претендовал на работу в строительстве, давали взятки в размере 1300 долларов США».

Суммы взяток различались по регионам. По словам источника в провинции Северный Пхёнан, жители Синыйджу заплатили от 3 500 до 4 000 долларов за возможность отправки в Россию.

По словам источника, в Синыйджу много состоятельных людей, поэтому взятки в городе были вдвое выше, чем в Пхеньяне.

Власти Северной Кореи в настоящее время разрабатывают планы отправки рабочих в Россию, стараясь избежать при этом внимания со стороны международного сообщества.

По соглашению с Россией рабочим выдали «электронные паспорта», чтобы они не могли быть идентифицированы иностранными правительствами. По словам источника, опасались, что их личности можно будет легко установить, если они будут иметь при себе собственные паспорта.

Рабочие также будут отправляться в Россию «бригадами», а не отправляться в страну сразу. Эти группы будут размещены в различных международных поездах и авиалиниях, следующих в Россию.

«Как только будут выполнены условия для отъезда рабочих в Россию, они будут немедленно отправлены», – сказал источник. «Руководство хочет как можно быстрее отправить их за границу».

Group of North Koreans caught trying to defect North Korea by boat

Группа северокорейцев поймана при попытке бегства из Северной Кореи на лодке

Капитан лодки заранее изучил маршрут в Южную Корею, прежде чем вывезти свою команду и семью в море.

By Jong So Yong – 2021.02.15

В начале января несколько северокорейцев были пойманы при попытке бежать из Северной Кореи на лодке из порта Чхонджин в провинции Северный Хамгён.

Источник из провинции Северная Хамгён сообщил Daily NK 5 февраля, что «местный житель, который работал капитаном рыбацкой лодки, был арестован вместе со своей семьей и экипажем, патрульными кораблями при попытке переправиться в Южную Корею.”

Согласно источнику, капитан заранее изучил маршрут в Южную Корею и уже закончил подготовку всех запасов продуктов питания и топлива, необходимого для его рыболовного судна с мотором мощностью 200 лошадиных сил. Выбрав тихий день, когда никого не было в море, он с женой, сыном и четырьмя другими моряками сел на лодку и выскользнул из порта Чхонджин.

Только его жена знала, что он планировал дезертировать, а его сын и другие моряки узнали об этом только тогда, когда оказались далеко в море. Капитан предложил морякам свой план сбежать в Южную Корею, когда они были на борту, и, как сообщается, вся команда согласилась с этим планом.

Северокорейские рыбацкие лодки на воде возле Вонсана, провинция Канвондо. / Image: Daily NK

После этого они по очереди стояли на вахте и прилагали все усилия, чтобы их не обнаружили, а позже им удалось достичь межкорейской морской границы. Однако их лодка, которая до сих пор работала без сучка и задоринки, внезапно сломалась. Сообщается, что в процессе поспешного ремонта лодки они ослабили бдительность.

«[Команда] была готова прыгнуть в море в спасательных жилетах, если их обнаружат, но поскольку они сосредоточились на ремонте лодки, они даже не знали, что патрульные корабли приближаются», – сказал источник Daily NK.

Далее источник сообщил, что «поскольку они поняли, что происходит, только когда было слишком поздно, все они были пойманы и в настоящее время содержатся в провинциальном офисе Министерства государственной безопасности».

Источник заявил, что весь Чхонджин негодует по поводу инцидента. Семьи четырех членов экипажа – всем за двадцать и даже не подозревали, что случится в тот день, когда они выйдут в море – в настоящее время находятся в большом отчаянии.

«Поскольку этот инцидент не был обычным явлением, о нем было доложено до самого Центрального комитета, и нет никакой надежды на то, что причастные к нему люди выживут», – сказал источник. «Ожидается, что все они будут отправлены в лагерь для политических заключенных». Далее источник сообщил, что в результате этого инцидента Министерство государственной безопасности усилило наблюдение за людьми на лодках не только в порту Чхонджин, но и за судами, связанными с рыболовными компаниями.

North Korea may give priority to the country’s “core class” for COVID-19 vaccine

При вакцинировании от COVID-19, Северная Корея может отдать приоритет «базовому классу» страны

В связи с вопросами к вакцине AstraZeneca, некоторые из руководства Северной Кореи призывают провести тестирование, чтобы выявить эффективность вакцины и возможные побочные эффекты.

By Jang Seul Gi – 2021.02.16

Власти Северной Кореи планируют получить вакцину от COVID-19 в количестве достаточном для 990 000 человек от COVAX Facility, международной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинам. Между тем, как сообщается, власти думают над тем, кому в первую очередь будут сделаны прививки.

Как сообщил в воскресенье высокопоставленный источник Daily NK, власти обсуждают план первой вакцинации «основного класса» страны. К этому классу относятся ветераны Корейской войны, семьи покойных революционеров и руководящие кадры государственных органов и предприятий. Власти Северной Кореи планируют начать вакцинацию, как только вакцины будут доставлены в страну.

Предоставляя приоритетный доступ к вакцинам ключевым группам, весьма лояльным к режиму, план предполагает также, что власти намерены использовать процесс вакцинации в политических целях.

3 февраля, на совместной пресс-конференции с Гави, Альянсом вакцин, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о плане распределения вакцины COVAX.

Согласно отчету о распространении вакцины COVAX, Северная Корея получит 1 992 000 доз AstraZeneca, произведенных Индийским институтом сыворотки, что достаточно для вакцинации 990 000 человек.

Северная Корея получит AstraZeneca, первую вакцину, предоставленную правительством Южной Кореи. Daily NK ранее сообщала, что власти Северной Кореи отдают приоритет вакцинам, отобранным Южной Кореей.

Фактически, высокопоставленный источник сообщил, что власти Северной Кореи сообщили ВОЗ, что они надеются получить вакцину AstraZeneca, на это решение повлияла ее «относительная простота хранения и распространения», а также потому, что это «вакцина, получившая приоритет в Южной Корее. ”

Сотрудники по контролю за заболеваниями проверяют водителей на симптомы COVID-19 в районе Мангёндэ Пхеньяна. / Image: Rodong Sinmun

В конце ноября правительство Южной Кореи заключило контракт на закупку вакцин против COVID-19 с британской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Однако Южная Корея использует AstraZeneca местного производства SK Bioscience, а Северная Корея получит AstraZeneca, произведенную в Индии.

Между тем, споры по поводу вакцины AstraZeneca продолжаются, и результаты исследований показывают, что против южноафриканского варианта вируса COVID-19 препарат эффективен только на 10%. К тому же продолжаются дискуссии о том, безопасно ли вводить AstraZeneca лицам старше 65 лет.

Из-за этого некоторые в руководстве Северной Кореи призывают к тестированию, чтобы выявить эффективность вакцины и возможные побочные эффекты.

По этой причине власти, как сообщается, обсудили план тестирования вакцины, сначала введя ее людям, которые были освобождены из карантинных учреждений COVID-19 после того, как их симптоматика улучшилась.

Хотя власти Северной Кореи заявляют, что в стране нет подтвержденных случаев COVID-19, власти, похоже, полагают, что люди, которым стало лучше после появления признаков COVID-19, несут антитела к коронавирусу.

Между тем, как сообщается, Северная Корея планирует обратиться к ВОЗ с просьбой постоянно предоставлять вакцины, чтобы восполнить дефицит.

«Ситуация здесь [в Северной Корее] очень хаотичная из-за коронавируса», – сказал источник. «Поскольку получение больших количеств вакцины является срочным делом, [власти] планируют постоянно просить международные организации восполнить дефицит, чтобы они могли получить большое количество вакцины за короткий период времени».

Top-ranking cadres receive special watches, TVs following Eighth Party Congress

По итогам VIII съезда партии высокопоставленные кадры получили специальные часы и телевизоры

Власти, похоже, пытались предотвратить распространение подарков Кима, подарив вещи, которые нельзя продать на местных рынках.

By Mun Dong Hui – 2021.02.10 11:00am

В связи с тем, что, как сообщается, участники Восьмого съезда партии, получали небольшие подарки, Daily NK узнала, что высокопоставленным партийцам были вручены часы с выгравированным именем северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также телевизоры.

В телефонном разговоре источник в Северной Корее сообщил Daily NK в понедельник, что после завершения партийного съезда ключевым фигурам властями были подарены часы. «На часах выгравирована подпись Ким Чен Ына», – сказал он.

В Северной Корее часы с выгравированным именем национального лидера называются «именными часами». Поскольку на этих часах есть имя лидера и они вручаются получателю, они несут символическое значение, равное медали.

Покойные лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир поощряли лояльность своих кадров, даря им Omegas, Rolexes и другие дорогие часы с именами лидеров.

Это первый раз, как подтвердили Daily NK, власти дарили часы с именем Ким Чен Ына.

Соответственно, представители провинций страны, принявшие участие в съезде, как сообщается, получили часы с гравировкой «Восьмой съезд партии».

Похоже, что Ким, который испытывает трудности из-за международных санкций, пандемии COVID-19 и других проблем, поощряет лояльность ключевых кадров с помощью «политики подарков».

Сообщается, что власти Северной Кореи также подарили высококлассным кадрам LED телевизоры.

«Руководителям были вручены LED телевизоры «Кымгансан» с выгравированной надписью «Подарок от Ким Чен Ына, генерального секретаря Рабочей партии Кореи», – сказал источник. «Это первый раз, когда они раздают [телевизоры] под брендом Kumgangsan».

Однако остается неизвестным, существовала ли эта марка до конгресса или была впервые выпущена в качестве сувенира к мероприятию.

«Телевизоры были переданы министрам [кадрам] и выше, включая новоназначенных лиц», – сказал источник. «Это должно было побудить их должным образом выполнить пятилетний план [национальной экономики]».

«Чтобы предоставить эти телевизоры в качестве подарков,был запущен телевизионный завод Тэдонган (в районе Садонг)», – добавил он. «Телевизор размером 32 дюйма».

Ким Чен Ын на подиуме во время военного парада в честь Дня основания партии в Пхеньяне 10 октября 2020 г. / Изображение: KCNA / Image: KCNA

Ранее, всем участникам предыдущего Седьмого съезда партии Северная Корея подарила 45-дюймовые LED телевизоры «Ариран».

Так что телевизоры получили не только меньше людей, чем на Седьмом съезде партии, но и экраны телевизоров были меньше.

Похоже, у властей возникли трудности с получением комплектующих, торговля которыми приостановлена ​​из-за COVID-19, и эти трудности могли повлиять на производство и размер телевизоров.

«В Северной Корее размеры телевизоров обычно нечетные, например, 15, 17, 19 и 25», – сказал источник. «Причина, по которой они представили телевизор с четным размером, состоит в том, что [получатели] не могут продавать их на рынке».

Это говорит о том, что власти пытаются предотвратить распространение подарков Кима, даря подарки, которые нельзя продать на местных рынках.

В 2012 году Ким посетил дом обычной семьи в центре Пхеньяна и подарил им 42-дюймовый телевизор Arirang.

Похоже, что подарки, преподнесенные во время Седьмого съезда партии, были от имени «партии», в то время как подарки, врученные во время Восьмого съезда партии, были от имени «Генерального секретаря Ким Чен Ына».

Между тем, обычные зрители, принявшие участие в съезде, якобы не получили подарков. «Для зрителей подарков не было», – сказал источник. «Их только угощали только элитной едой, такой как лапша или черепаший суп в ресторане Okryu-gwan».

Central Committee conducts inspection of political and security officers in two military units

ЦК провел проверку политработников и сотрудников служб безопасности в двух воинских частях

Власти Северной Кореи считают, что высокомерие со стороны части офицеров «ослабляет» способность партии и правительства контролировать рядовых военнослужащих.

By Jeong Tae Joo – 2021.02.09

Несколько источников подтвердили Daily NK, что Центральный комитет Северной Кореи проводит инспекцию, направленную на политруков и сотрудников службы безопасности в двух воинских частях, включая Третий (Нампо) и Восьмой (округ Йомджу, провинция Южный Пхён) корпуса. Ожидается, что проверка завершится 15 февраля, сообщают источники.

Власти Северной Кореи на Восьмом съезде партии объявили о «искоренении коррупции», и проверка, похоже, является частью усилий по преобразованию вооруженных сил в «армию партии» и «гвардию верховного лидера».

Военный источник в Нампо сообщил Daily NK в среду, что 1 февраля был объявлен «срочный приказ» Центрального комитета о проведении проверки. В приказе говорилось, что инспекция будет расследовать случаи «словесных оскорблений, насилия и взяточничества» среди сотрудников служб безопасности и политработников во время зимнего периода подготовки военных (с декабря по март).

Другой военный источник в провинции Северный Пхёнан сообщил Daily NK, что недавно в штаб 8-го корпуса прибыла «инспекционная группа Центрального комитета». «Эта инспекция проводится военным подразделением организационно-руководящего отдела Центрального комитета и направлена ​​на расследование и наказание случаев произвола и коррупции среди сотрудников службы безопасности и политработников», – сказал он.

Источник сообщил Daily NK, что причина, по которой власти проводят проверки как в Третьем, так и в Восьмом корпусах, заключается в том, что «в последнее время наблюдается рост жалоб со стороны солдат из-за усиления произвола и высокомерия со стороны офицеров».

Согласно источнику, власти Северной Кореи считают, что высокомерие со стороны военных «ослабляет» способность партии и правительства контролировать рядовых военнослужащих.

Согласно сообщениям источников, сотрудники службы безопасности и офицеры-политработники в третьем и восьмом корпусах активно поощряют солдат давать им взятки, и были часты случаи насилия и словесных оскорблений со стороны этих офицеров, когда солдаты отказывались подчиняться.

В то время как все военные изо всех сил стараются выполнить решения, принятые на Восьмом съезде партии, были случаи, когда военные требовали деньги и другие виды взяток, чтобы помочь солдатам получить школьные рекомендации (первый раунд начинается в феврале) и принять решения, связанные с их положением в армии. Кроме того, по словам источника, солдаты, которые дают маленькие взятки, подвергаются словесным оскорблениям и другим формам унижения.

Были также случаи коррупции в штабах Третьего и Восьмого корпусов, в которых участвовали должностные лица политотделов, служб безопасности и даже политических департаментов, делящившихся взятками, которые они получили.

Источники сообщили Daily NK, что был даже случай, когда солдат пытался убить офицера. В середине января 20-летний солдат третьего корпуса облил дизельным топливом военного офицера, защищавшего ребенка донжу (богатый предпринимательский класс Северной Кореи), и попытался сжечь этого офицера.

Офицеры безопасности и политруки в вооруженных силах часто используют своё служебное положение для заработка. Например, они будут участвовать в решении вопросов, связанных с членством в партии, поощрением, школьными рекомендациями, увольнением из армии и службой сыновей донжу или кадров для получения взяток. Говорят, что солдаты обычного происхождения жалуются, что «если разразится война, мы убьем всех плохих офицеров армии, если они просто дадут нам боевые патроны».

Однако искоренить коррупцию в вооруженных силах непросто. Власти подчеркивают, что коррупция будет наказана «суровым наказанием», но широко распространено мнение, что антикоррупционные усилия не решат проблему полностью.

Даже проверки, проводимые Организационно-руководящим отделом ЦК, связаны с большой политикой, поэтому, по словам источников, все, у кого есть деньги и власть, избегут наказания.

Другой военный источник сообщил Daily NK, что солдаты обеспокоены тем, что, если они станут разоблачать коррупцию, они столкнутся с возмездием со стороны сотрудников службы безопасности и политруков после того, как инспекционная группа покинет место происшествия. «[Военные] уже имеют организационную культуру, которая затрудняет целенаправленное искоренение всех случаев коррупции», – добавил он.