Самовольно расчищавшего дорогу тракториста обвинили в воровстве снега

18.02.2021, 19:51, Разное

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Пресс-служба МВД по городу Ижевск сообщила об аресте 54-летнего тракториста, убиравшего занесённую снегом улицу. Причиной задержания представители ведомства назвали воровство муниципальной собственности.

По сообщениям очевидцев, возмущённый работой коммунальных служб 54-летний Валерий Стрелов сел за руль своего трактора «Беларус» и, прикрепив скребок, поехал по улицам Ижевска. Расчистив от снега три квартала, он был остановлен сотрудниками ДПС, после чего тракторист был задержан и отвезён в ближайшее отделение полиции.

«Гражданин Стрелов, работающий трактористом, использовал своё транспортное средство для несогласованного с властями и коммунальными службами изъятия муниципального снега с городских улиц. Снег – это муниципальная собственность, и заниматься его уборкой имеют право только специализированные службы», — прокомментировал инцидент представитель МВД, майор Иван Захаревич.

В ведомстве добавили, что действиям гражданина будет дана правовая оценка.

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