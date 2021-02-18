В Калифорнии полицейский увидел возле шоссе тело огромного йети

18.02.2021, 17:39, Разное

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Вечером 23 января 2021 года калифорнийский полицейский Рик Бейтс ехал по пустому шоссе, возвращаясь домой, когда увидел на обочине лежащую ничком очень массивную человекоподобную фигуру, с ног до головы покрытую коричневыми волосами.

На сайте американской Организации полевых исследователей снежного человека (BFRO) на днях был выложен новый отчет о наблюдении йети, который был прислан им полицейским по имени Рик Бейтс.

Вечером 23 января 2021 года около 20:15 Бейтс ехал на своей машине домой в Гарбервилл, Калифорния, по шоссе 101, возвращаясь с задания из Брукингса, штат Орегон.

"К югу от гостиницы "Бенбоу" шоссе делает несколько поворотов и поэтому скорость машин тут резко снижается. Когда я поворачивал направо, я заметил некую фигуру, которая лежала на южной (правой) обочине шоссе.

Фигура в длину (ростом) была около 2 метров, я видел его спину с широкими плечами и толстым торсом. По форме фигура была похожа на человеческую, но это точно не было человеком. И она также не принадлежала медведю.

Я видел мускулистые формы его ягодиц и голову на плечах, которая сужалась к вершине. Волосы на теле были шоколадно-коричневого цвета и выглядели довольно ухоженными. Они совсем не были похожи на медвежью шерсть.

Я проехал немного по шоссе, а потом развернулся и снова вернулся на то место, где увидел эту фигуру. За это время на шоссе не проехало никаких машин в ту или обратную сторону кроме моей. Но когда я вернулся на то же самое место (а прошло всего около 2 минут) фигуры на обочине уже нигде не было видно.

Как заядлый охотник я много времени провожу в лесу. Каждое лето я выезжаю в этот район в кемпинг, с тех пор как был ребенком. И я никогда еще не видел ничего подобного тому, что увидел в этот вечер".

Исследователям аномальных явлений из общества "Singular Fortean" удалось выяснить, что полицейский по имени Рик Бейтс действительно является реальным человеком, который служит в управлении Ронерт-Парк, Калифорния.

Позже исследователю Мэтту Манимейкеру удалось связаться с Бейтсом и поговорить о его случае. Он рассказал, что Бейтсу всего 20 лет, но его описывают как очень наблюдательного и ответственного человека.

"Он много раз ездил по этому шоссе и он, без сомнений, видел большое животное, лежащее рядом с шоссе в темноте, освещенное фарами его автомобиля. Вопрос в том, что это могло быть за животное. Он не раз охотился на медведя, лосей, оленей и тд. и он говорит, что у этого существа была явная человеческая форма тела, но покрытая волосами.

Его тело лежало перпендикулярно шоссе. Его ноги были в пределах 1 фута от белой линии на обочине шоссе, как будто его ранее сбила машина", – рассказывает Манимейкер.