 

В Госдуме предложили принудительно заменить в смартфонах россиян Clubhouse на Яндекс.Телемост

18.02.2021, 17:31, Разное
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Депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрении законопроект о принудительной замене приложения Clubhouse на Яндекс.Телемост в смартфонах российских граждан.

Мера призвана снизить разрушительное влияние американских программ и поддержать отечественного производителя, которому недоступен западный рынок.

– В очередной раз Запад пытается вмешаться в наше цифровое пространство. Clubhouse разработан американской компанией, то есть все, что будет сказано гражданами нашей страны, будет использовано против России, подрывая конституционный строй и основы государства. Наша задача – предотвратить эту угрозу, не позволить россиянам наступать на одни и те же грабли. За этим приложением стоит известный мошенник и плут Илон Маск, который имеет смелость приглашать Владимира Путина в эту трясину. Каждое слово, сказанное Путиным в этом приложении, сразу же попадет в ЦРУ, наш президент станет марионеткой в руках глобалистов, – заявил Милонов.

Илон Маск выпустил инструкции для обхода возможных блокировок. Несмотря на вмешательство в частную жизнь, западные компании поддерживают данную инициативу. Например, Павел Дуров готов помочь с блокировкой приложения, если вместо Clubhouse будет устанавливаться мессенджер Telegram.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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