В Рыбинске состоится хоккейный матч между школьниками и ветеранами микрорайона

18.02.2021, 17:28, Новости

Теги: Спорт

21 февраля в Волжском состоится необычный хоккейный матч.

На лед выйдут команды школьников и ветеранов микрорайона. Идея товарищеской встречи поколений принадлежит недавно созданному Общественному совету микрорайона.

Создав новое общественное объединение, активные жители Волжского своим примером решили привлекать детей и подростков к спорту и активному отдыху. В состязании примут участие школьники разных возрастов и ветераны спорта.

– В районе много ребят. Хочется их увлечь спортом, показывать правильный пример. Сейчас и ребята, и взрослые активно готовятся к состязанию, – рассказал организатор мероприятия, член Общественного совета микрорайона Волжский Александр Вэрат.

Команды поборются за главный приз – Кубок микрорайона Волжский. Его планируют сделать переходящим призом, чтобы стимулировать жителей микрорайона активнее включатся в общественную и спортивную деятельность.

Начало матча 21 февраля в 13 часов по адресу: ул. Черняховского, 20.

Пресс-служба администрации города Рыбинска