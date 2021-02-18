 

Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Николай Дроздов и другие гости вечера GQ

18.02.2021, 11:46, Разное
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Местом проведения вечеринки стал флагманский ресторан “Магадан” на Краснопресненской – гастрономический проект Аркадия Новикова, Антона Пинского и Михаила Петухова. Гостями вечера стали Варвара Шмыкова, Елизавета Боярская, Александр Гудков, Филипп Киркоров, Елка, Яна Рудковская, Наталья и Мурад Османн, Ян Гэ, Ольга Свиблова, Игорь Чапурин, Константин Крюков, Елена Летучая, Ксения Чилингарова, Владимир Кристовский, Уиллиам Ламберти, Мария Шумакова и многие другие. Безопасность гостей являлась ключевым приоритетом мероприятия, поэтому каждому измеряли температуру, предлагали комплект маски и перчаток и напоминали о социальной дистанции.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (украшения, TOUS)Николай ДроздовФилипп КиркоровАлександр ГудковLittle Big Наталья и Мурад ОсманнЯна РудковскаяВ этом году список из мужчин, чей стиль может быть примером, превысил традиционную сотню. Награды в виде букв GQ главный редактор журнала Игорь Гаранин и коммерческий директор Мария Брайнис вручили нескольким героям списка. Среди них – актер Максим Матвеев, дизайнер Андрей Артемов, артист балета Денис Родькин, фронтмен Little Big Илья Прусикин, музыкант Niletto и легендарный телеведущий Николай Николаевич Дроздов. В 2021 году рейтинг самых стильных по версии журнала GQ Россия возглавили украинский исполнитель Иван Дорн и российский комик Александр Гудков. Полный список будет опубликован в мартовском номере журнала.

Далее всех гостей ожидали музыкальные выступления исполнителя Niletto и группы Artik & Asti. Завершился вечер DJ-сетом Алексея Миронова.

NilettoИгорь Гаранин Варвара ШмыковаЕлена ЛетучаяЯн ГэКсения ЧилингароваВладимир Кристовский и Ольга ПилевскаяПетр Романов и Полина АскериБорис БелоцерковскийМаксим МатвеевДенис РодькинАндрей АртемовИлья ПрусикинНиколай ДроздовArtik & AstiМария ШумаковаКонстантин КрюковУиллиам ЛамбертиОльга Свиблова и Марианна МаксимовскаяЕвгений Савин и Дарья ГовзичЕлка и Мари КраймбрериИгорь Чапурин и Маркус РиваАнастасия ЗадоринаАртем КоролевОльга ПанченкоИнна МаликоваСергей Мезенцев и Марианна ЕлисееваАнна АлександроваЯсмина Муратович



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