Первыми продуктовые карточки в России получат депутаты Госдумы

18.02.2021, 9:31, Разное

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Владимир Путин на встрече с главами думских фракций поручил проработать вопрос о введении в стране продовольственных карточек.

Чтобы новшество не испугало население, первыми обладателями карточек станут депутаты Государственной думы.

Пока Госдума не решила, как назвать распределительные документы на продовольствие, которые поручил ввести президент. Слово «карточки» ассоциируется у людей с войной, «талоны» – с эпохой дефицита. Требуется оптимистичное и красивое название. Пока в неофициальном конкурсе лидирует словосочетание «продовольственные сертификаты». Предложение депутата Валуева назвать карточки «подарками Путина» вызвало неодобрительную реакцию всей Думы – карточки никак не должны ассоциироваться с президентом.

– Президент поручил смягчить для людей последствия экономической политики. Надо, чтобы люди могли купить по государственной цене макарошек, картошечки, может быть, молочка. Надо пресечь спекуляцию продовольствием. Депутаты не останутся в стороне, мы сами получим сертификаты и вместе с нашим народом будем, а как же иначе?, – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

К субботе тираж сертификатов для членов и сотрудников Госдумы будет готов. У входа в Колонный зал Дома Союзов поставят стол, депутаты будут по очереди расписываться в ведомости и получать карточки на себя и членов семьи. Комбинат питания Управделами Президента сформировал продуктовый набор для отоваривания депутатских карточек. По слухам, он немного больше, чем корзина для простого населения.

Какой будет государственная цена на продукты по карточкам, пока неясно. Скорее всего, цены мартовского набора будут зафиксированы на уровне февраля 2021 года, а апрельского – на уровне марта.

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