Пандемия привела к сокращению секретного экспорта из России

18.02.2021, 3:38, Разное

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Российский экспорт, скрытый в статистике под кодом SSSS, в 2020 году сократился на 15 процентов, сообщило РБК. Под кодом SSSS значатся поставки вооружений, военной техники, летательных аппаратов и ядерных материалов.

17.02.2021 Автор Сергей Ромашенко

Российский истребитель МиГ-29

Экспорт из РФ по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году снизился почти на 16%, до 11,5 млрд долларов. Это произошло на фоне пандемии коронавируса, задержавшей поставки ряду иностранных заказчиков, сообщило в среду, 17 февраля, агентство РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6% до 11,48 млрд долларов, следует из годовых данных ФТС, размещенных 8 февраля и проанализированных РБК. В 2019 году экспорт из РФ по коду SSSS составлял 13,6 млрд долларов.

Как отмечает агентство, речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД (“Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов”). Выделить исключительно “военный” экспорт в открытой статистике ФТС невозможно, подчеркивает РБК.

Увеличение поставок летательных аппаратов

В то же время поставки по одной из экспортных статей в январе – сентябре 2020 года выросли: Россия продала за границу на 35 процентов больше гражданских и военных самолетов, чем годом ранее, заработав на этом 3,83 млрд долларов.

Как следует из данных ФТС, крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта остаются Алжир, Китай, Индия и Египет. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти 2 млрд долларов), потеснивший Египет (в 2019 году – почти 2,4 млрд). В октябре 2020 года портал Menadefense.net сообщал, что Алжир получил из РФ первую партию истребителей МиГ-29М/М2.