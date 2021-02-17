 

“Мы так делали в Африке”: Байден не исключил силовой операции по освобождению Навального

17.02.2021, 19:11, Разное
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Президент США Джо Байден заявил, что если Россия не исполнит решение ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального, Европа может обратиться к НАТО и Соединенным Штатом с запросом о проведении силовой операции. Он заверил, что для такого сценария не потребуется разрешения ООН, поскольку речь идёт о спасении человека.

“Мы так делали в Африке. Если вы спрашиваете, насколько я считаю такой вариант вероятным, то я скажу, что мы готовы. У нас есть опыт в освобождении заложников. В странах, где оборона и безопасность – лишь прикрытие для коррупционных схем, высадка специальных сил проходит беспрепятственно. Я это обещаю”, – сказал он.

Байден предложил установить “красную черту” – дату, после которой будет считаться, что Россия не собирается выполнять решение суда. Вслед за этим Европа сможет попросить силовые структуры партнёров о принудительном выполнении постановления ЕСПЧ.

“Когда мы говорим про риски безопасности, мы учитываем любые сценарии развития событий. Но я хочу подчеркнуть, что ни один из них не может не учитывать близких людей для членов российского правительства, которые живут на нашей земле, пользуются нашими паспортами. Если у русского министра обороны или у его родственников такой дом в Орландо, что его видел каждый американец, который бывал в Орландо, почему мы должны думать о силовом ответе?” – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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