Дочь скандального эмира Дубая Латифа вышла на связь впервые за два года заточения после попытки побега: “Я заложница”

17.02.2021, 16:00, Разное

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В феврале 2018 года от скандального эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ – шейха Мохаммеда – во второй раз попыталась сбежать его дочь, шейха Латифа (первый, также неудачный раз был в 2002-м). Тогда ее поймали и силой вернули в Эмираты, где с тех пор она исчезла из поля зрения общественности. Перед побегом Латифа догадалась записать видео, в котором откровенно рассказала о происходящем внутри их семьи. С тех пор она не выходила на связь и никто не знал, жива ли она и в каких условиях содержится. Друзья, которые помогали ей бежать в 2018-м, смогли передать Латифе телефон, на который она в течение нескольких месяцев записывала видеоролики с рассказами о своей страшной реальности. Но в один из дней ее телефон перестал отвечать, и что происходит с принцессой теперь – неизвестно.

Эмир Дубая Мохаммед с сыном – наследным принцем Хамданом

Несколько часов назад BBC Panorama выпустили видео, в которое включили фрагменты рассказов Латифы. Таким образом друзья принцессы и СМИ пытаются привлечь внимание мировой общественности к ее судьбе.

– Я записываю это видео из ванной комнаты, потому что она единственная, в которой я могу запереть дверь. Я заложница. Эту виллу превратили в тюрьму. Все окна закрыты решетками. Я не могу открыть ни одного окна.

– Я не знаю, когда меня выпустят и на каких условиях это произойдет. Каждый день я беспокоюсь за свою безопасность. Не знаю, смогу ли я выжить в этой ситуации. Полиция пугала меня, сказав, что я проведу в тюрьме всю свою жизнь и никогда не увижу солнца.

– C момента побега я нахожусь здесь, в одиночном заключении. У меня нет доступа к медицинской помощи. Без судебного разбирательства, без обвинений, – говорит в роликах Латифа.

В конце все того же 2018 года семья эмира Дубая заявила, что с принцессой Латифой все в порядке, и в доказательство выпустила видео, на котором Латифа запечатлена дома вместе с экс-президентом Ирландии и бывшим Верховным комиссаром ООН по правам человека Мэри Робинсон. Позже Робинсон дала интервью BBC, в котором заявила:

Меня пригласила принцесса Хайя, с которой мы долгое время были знакомы, в Дубай с целью помочь им разрешить “семейную дилемму”. Дилемма заключается в том, что Латифа сейчас очень уязвима, обеспокоена. Она записала видео, о котором теперь очень сожалеет, планировала побег или была лишь частью плана побега. Она уже получила психиатрическую помощь. Латифа очень приятная девушка, но пока нуждается в медицинской помощи, которую сейчас и получает. Ее семья хочет просто оградить ее от лишнего внимания общественности.

Принцесса Латифа и Мэри Робинсон

Но подругу Латифы и представителей вышеназванных организаций ни видео, ни слова Робинсон не убедили. И они оказались правы, обратную сторону той встречи принцесса также осветила в ролике.

Она (принцесса Хайя – шестая жена эмира Дубая, сбежавшая от него в 2019-м с двумя детьми в Лондон – прим. ред.) сказала мне, что это будет проверкой – как я буду вести себя в обществе людей после того, как провела в тюрьме так много времени. И если все пройдет хорошо, то меня выпустят из тюрьмы на несколько дней. Меня познакомили с Мэри (Робинсон – прим. ред.), но никто никогда не говорил мне, что она – бывший верховный комиссар ООН по правам человека. Никогда. Если бы я это знала, конечно, я бы рассказала ей все, но Хайя не сказала мне об этом. На том ланче мы обсуждали темы спорта, веганства, проблемы окружающей среды. Но мы не поговорили обо мне или о моем поступке. Это все было просто подстроено, они обманули меня.

Я так устала от всего этого. Это похоже на цирк. Я не хочу быть заложницей на этой вилле-тюрьме, я только хочу получить свободу. Я не знаю, что они планируют делать со мной. Ситуация становится все более отчаянной каждый день, и я очень-очень-очень устала от всего.

Латифа и Мэри Робинсон Принцесса Хайя и эмир Дубая Мохаммед

На данный момент неизвестно, где находится Латифа и жива ли она. Правительство ОАЭ и Дубая в частности не ответило на этот запрос. Ранее, в 2018-м, они выпускали заявление, что “Латифа в безопасности и находится в кругу своей любящей семьи”.

Тийна Яухияйнен – подруга Латифы, помогавшая ей организовать побег и выступающая за ее освобождение – и ее последние сообщения на телефон принцессы

Напомним, в качестве направления для побега Латифа в 2018 году выбрала Индию, предварительно записав 40-минутное видеообращение, впоследствии опубликованное на YouTube-канале FreeLatifa (Свобода Латифе). В ролике Латифа объясняет причины своего решения, заявляя, что для ее отца всегда была важна лишь его собственная репутация и для поддержания ее в идеальном состоянии он не остановится ни перед чем – в том числе перед убийством кого бы то ни было. По приказу отца Латифу держали в заточении и пытали. Если, продолжает Латифа, это видео будет когда-либо опубликовано, значит у нее ничего не получилось и она “или мертва, или в очень-очень-очень большой беде”.

Я надеюсь, что после побега смогу получить назад свой паспорт и обрести свободу распоряжаться своей жизнью. Я с надеждой смотрю в будущее. Это начало моего приключения. Это начало моей попытки встать на защиту своей жизни, свободы и выбора. Я не жду, что будет легко. Ничего не бывает легко. Но я надеюсь начать новую главу своей жизни – такую, в которой у меня появится свой голос, где меня никто не будет принуждать молчать, где я смогу говорить о себе. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь проснуться с мыслью “Сегодня я могу делать, что пожелаю”, – говорила Латифа в ролике.

В том же видео Латифа рассказала о побеге, предпринятом ее сестрой, принцессой Шамсой, в 2000 году. В тот момент ей было 18 лет, и она находилась в Англии. В течение двух месяцев Шамса наслаждалась свободой, но продолжала общаться с Латифой и одной своей близкой подругой Лейлой Хараб из Дубая по телефону. Когда эмир узнал об этом, он пришел к Лейле домой и в обмен на часы Rolex попросил установить прослушку на ее телефоне, чтобы обнаружить местонахождение Шамсы. Лейла тем не менее попыталась предупредить Шамсу о прослушке и попросила быть острожней. Латифа также попросила Шамсу больше не звонить Лейле, но та не послушалась и через два месяца была схвачена. Она шла по улице, когда рядом с ней остановилась машина и несколько мужчин затолкали ее при всех внутрь салона. Частным джетом Шамса была доставлена в Дубай и заперта в одном из помещений дворца. Ее семье было разрешено лишь передавать ей одежду и разговаривать по телефону.

Возвращаясь к побегу самой Латифы, ей помогали в этом подруга из Финляндии Тийна Яухияйнен, дававшая в семье эмира уроки капоэйры, и морской инженер из Франции Эрве Жубер. План разрабатывался, по данным СМИ, в течение 7 лет. Сначала девушки на машине доехали до Омана, затем они пересели на гидроциклы и отправились по морю в сторону Индии. В открытом море их ждала яхта Жубера. После недельного путешествия по Индийскому океану, в начале марта, когда до берега оставалось всего несколько километров, их яхта была остановлена, по разным данным, индийской береговой охраной или силовиками ОАЭ и развернута в обратном направлении. Тийна и Эрве были отпущены через неделю после поимки, как сложилась судьба самой Латифы долгое время оставалось неизвестным.

Тийна запустила ту самую кампанию Free Latifa, которую поддержали организации Amnesty International, Human Rights Watch и ООН.