Кайя Гербер опубликовала первое совместное фото с экс-бойфрендом Зендаи Джейкобом Элорди

17.02.2021, 12:24, Разное

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19-летняя модель стала более скрытной в вопросах личной жизни после разрыва с актером Питом Дэвидсоном. Поэтому о ее романе с 23-летним актером и звездой сериала “Эйфория” Джейкобом Элорди пресса знала крайне мало. Спустя несколько месяцев дочь Синди Кроуфорд все же поделилась в своем микроблоге совместным фото с возлюбленным. Она выложила в сторис снимок с Джейкобом, сделанный на пляже, и подписала сердечком. Позже она запостила фото Джейкоба, назвав его своим Валентином, а также букет роз, и подписала:

Счастливица.

По словам анонимных источников, пара сейчас живет вместе в родительском доме Джейкоба в Малибу.

Они оттуда почти не выезжают, постоянно проводят время на пляже, ходят в походы, встречаются с общими друзьями,

– приводят американские таблоиды слова источника.

Напомним, о романе между моделью и актером стали говорить в сентябре 2020 года. Их заметили сначала на совместном ужине. Молодые люди прогуливались по окрестностям Малибу и вели себя вполне дружелюбно. После этого анонимный источник сообщил изданию E! News следующее:

Джейкоб определенно заинтересован в том, чтобы встречаться с Кайей, но ничего серьезного сейчас между ними нет…. У них много общих друзей, и в прошлом они не раз проводили время вместе. Джейкоб умеет рассмешить Кайю, и семья девушки обожает его.

Спустя пару недель папарацци сфотографировали их в Мексике во время совместного отдыха с родителями парня и уже ни у кого не осталось сомнений, что они встречаются.

23-летний Джейкоб Элорди известен в Америке благодаря популярному романтическому фильму “Будка поцелуев”. Причем актер так сблизился со своей экранной партнершей по этой картине Джои Кинг, что провстречался с ней с 2017 по 2018 год. Служебным романом – как раз с Зендаей – закончились для него и съемки в сериале “Эйфория”. Где именно он мог познакомиться с Кайей, в прессе не уточняется.