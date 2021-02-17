Беременная возлюбленная Дмитрия Шепелева показала первый снимок с округлившимся животом

17.02.2021, 12:24, Разное

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В начале февраля стало известно, что телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, ждут появления на свет первого общего ребенка. Сначала Дмитрий подтвердил это лично, написав пост в Instagram:

Пришло время, и мы с Катей хотели бы сообщить: “Да, все так и есть, мы ждем малыша!” И еще. Большое спасибо за добрые слова и напутствия! Мы очень тронуты, правда. Наверное, пока все, что тут добавить, мы счастливы.

Дмитрий Шепелев и Екатерина ТулуповаВчера новость о беременности подтвердила и сама Екатерина: она опубликовала первый “беременный” снимок, назвав пост “Актуальное”. Тем, как эту информацию встретили Платон (сын Дмитрия и Жанны Фриске) и Лада (дочь Екатерины), ранее делился Шепелев. Якобы поначалу дети не очень обрадовались вести о скором появлении в их команде брата или сестры, но теперь “спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение”.

Беременная Екатерина ТулуповаО романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. Об избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. Подробнее о возлюбленной Шепелев поведал спустя полтора месяца в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях:

Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети – наши дети ходили в один детский сад. Это первое наше знакомство. Было и второе – мы совпали в “Тиндере”.

Подробностей того, как он сделал предложение руки и сердца, Дмитрий раскрывать не стал.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова