Скандалы: «Прожигают жизнь — и им хорошо»

17.02.2021, 10:40, Разное

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Как живут наследники самых богатых людей России

В начале февраля издание Bloomberg опубликовало «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), где отражены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты. Согласно данным рейтинга, в который вошли, в частности, Леонид Михельсон, Владимир Лисин и Виктор Вексельберг, российские предприниматели в январе увеличили совокупный капитал в общей сложности на 1 миллиард 370 миллионов долларов. Зарабатывая колоссальные суммы, магнаты задумываются о передаче своего состояния детям. По отношению к бизнесу наследники великих отцов делятся на два типа: одни идут по стопам родителей, получают образование, развивают свои проекты и не афишируют капиталы и личную жизнь; другие ведут жизнь типичной золотой молодежи и транслируют богатства в сети. О том, чем занимаются наследники самых богатых людей России, — в материале из нового цикла «Ленты.ру» о детях богатых родителей.

Скромность не порок

Виктория Михельсон — 28-летняя дочь известного миллиардера и основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. В честь нее в 2003 году бизнесмен открыл благотворительный фонд «Виктория» и несколько других проектов.

Девушка получила образование в Нью-Йорке и решила посвятить жизнь искусству. В декабре 2016 года она стала членом попечительского совета нью-йоркского музея New Museum, а в 2020 году вошла в состав экспертного совета VII Московской международной биеннале молодого искусства.

Доля каждого из детей Михельсона оценивается примерно в десять миллиардов долларов. Неудивительно, что его дочь неоднократно входила в списки богатейших невест и наследниц в мире

Тем не менее жизнь дочери миллиардера нельзя назвать праздной: светские рауты и тусовки ее не сильно привлекают. Более того, она не интересуется отцовским бизнесом, не дает интервью глянцевым изданиям и не афиширует личную жизнь.

У Владимира Лисина, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding, три сына — Александр, Вячеслав и Дмитрий. Повзрослев, они продолжили дело отца. В 2020 году состояние каждого наследника оценивалось в шесть миллиардов долларов. Семья владеет роскошным замком в Шотландии, в котором проводит свободное от работы время.

Супруги Лисины личную жизнь не афишируют. Никто из членов семьи не ведет блоги в соцсетях и не посещает светские мероприятия. Однако известно, что старший сын бизнесмена Дмитрий основал свою первую компанию в 2001 году, будучи 20-летним студентом Британской школы экономики в Лондоне. Его фирма предоставляла юридические услуги студентам из Европы.

В 2008 году наследника назначили директором медиахолдинга «Румедиа». Сейчас он занимается судоходным транспортом, медиабизнесом и стратегическим планированием. Два других сына Владимира Лисина тоже постепенно вливаются в бизнес отца.

У совладельца «Северстали» Алексея Мордашова семеро детей. Со старшим сыном Ильей и его матерью Еленой Митюковой владелец «Северстали» давно не общается, они развелись еще в 1996 году.

Кирилл и Никита, рожденные во втором браке, в 2019 году стали совладельцами отцовского бизнеса: миллиардер передал сыновьям свою долю (25 процентов) в туроператоре TUI, и 65 процентов акций золотодобывающей компании Nordgold. Это было сделано с целью ввести наследников в курс дела, чтобы они могли получить опыт в сфере управления портфелем активов.

Недавно стало известно, что летом 2020 года 20-летнего Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ), где он учился по совместной программе с LSE (London School of Economics — Лондонская школа экономики). После этого юноша отправился служить в армию.

Трое младших детей миллиардера учатся в школе Wunderpark на Новой Риге, которую открыла их мать Марина.

Вагит Алекперов — главный нефтяной магнат России и основной акционер «Лукойла». Его единственный сын Юсуф Алекперов родился в 1990 году. Молодой человек не имеет отношения к компании отца, он развивает собственный бизнес — производит энергетический напиток Plan B. Помимо этого, ему принадлежит компания OOO «Цифровые технологии», которая занимается рекламой.

Состояние наследника оценивается в 18 миллиардов долларов. Отец завещал сыну контрольный пакет акций «Лукойл» при условии, что тот не будет продавать его и делить с другими акционерами.

Сын бизнесмена женат. Несмотря на сверхдоходы отца, он несколько лет работал инженером-нефтяником в сибирском филиале «Лукойла»

Наследник Алекперова увлекается дорогими машинами: его коллекция размером с автопарк состоит из роскошных и редких экземпляров. Один из самых ценных его автомобилей — Mercedes стоимостью примерно 14 миллионов рублей.

В январе 30-летний бизнесмен вошел в совет директоров «Спартака». О личной жизни молодой человек не распространяется.

Геннадий Тимченко — российский и финский предприниматель, владелец частной инвестиционной группы Volga Group и председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. У бизнесмена трое детей. Его старшая дочь Наталья изучала английскую литературу в Оксфорде и в настоящее время занимается кинематографом. Младшая дочь Ксения с отличием окончила Эдинбургский университет. Известно, что она работает в благотворительном фонде, принадлежащем родителям. Ксения неоднократно входила в рейтинг богатейших наследников миллиардеров России.

Она увлекается шахматами, фортепиано, театром и изучением языков. Известно, что дочь миллиардера проживает в Швейцарии с двумя детьми и мужем Глебом Франком. Младший сын Тимченко Иван изучает международные отношения в Женевском университете.

У президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга двое детей: Ирина и Александр. Сын — гражданин США, окончил школу Fieldstone в штате Нью-Джерси, а позже Йельский университет. Молодой человек работал в инвестиционном фонде Columbus Nova, входящем в структуру ГК «Ренова», и некоторое время владел салонами Ferrari в Денвере и Филадельфии.

Известно, что бизнесмен не склонен баловать детей. В одном интервью он рассказал, что выделяет сыну, в то время студенту Йельского университета (США), всего 800 долларов в месяц, и живет он в общежитии.

О дочери Вексельберга Ирине известно, что она училась в колледже Бэбсона в США на математическом факультете. В 2005 году девушка получила степень MBA в области финансов в Йельском университете, а в настоящее время живет в Москве с двумя детьми и мужем Салаватом Рисбаевым, основателем Trilogy Capital Group. Наследство каждого из детей бизнесмена оценивается примерно в пять миллиардов долларов.

Жизнь напоказ

Безусловно, среди золотой молодежи бесчисленное количество тех, кто выставляет атрибуты роскошной жизни напоказ. Для них даже создали Instagram-сообщество Rich Russian Kids. Анонимный автор публикует снимки элитной молодежи, отмечая при этом авторов кадров.

Среди детей богатых родителей известна, например, Мария Чигиринская — дочь Александра Чигиринского, российского бизнесмена, владеющего строительной компанией «Снегири девелопмент». Мария родилась в 1997 году в Москве и отучилась на факультете международного бизнеса и делового администрирования в МГИМО. В июне 2015 она вышла замуж за сына московского бизнесмена Аркадия Крутира — Семена.

На странице в Instagram часто появляются фотографии Марии со знаменитостями — например, с рэпером Тимати, певцом Николаем Басковым, моделью Аленой Шишковой. Много снимков сделано в частных самолетах и в одежде люксовых брендов, таких как Chanel, Balmain, Dior, Gucci, Hermes и других.

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Публикация от Masha Chigirinskaya (@masha_chigirinskaya)

К числу тех, кто транслирует свою роскошную жизнь в сети, можно отнести 14-летнюю дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоню. Ее отец известен тем, что снимал клипы для таких исполнителей, как Тимати, Дима Билан, Николай Басков, Жанна Фриске, Сергей Лазарев и многих других. Кроме того, режиссер сотрудничал с популярными американскими рэперами. Тоня живет с семьей в Нью-Йорке. Она занимается бальными танцами с семи лет и не так давно вместе с партнером Марселем вошла в состав американской сборной. В декабре 2019 года они завоевали золото на чемпионате мира.

В ее Instagram-аккаунте часто появляются пляжные фотографии, а также снимки, на которых она позирует в дизайнерской одежде и дорогих аксессуарах. Известно, что свой недавний день рождения Худякова отпраздновала на борту роскошной яхты.

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Публикация от Tonya Hoodyakova (@tonyahoodyakova)

Сын российского предпринимателя и совладельца крупной страховой компании «РЕСО-Гарантия» Сергея Саркисова, 22-летний Саркисов-младший, считается завсегдатаем вечеринок в дорогих московских клубах. Он называет себя Черным принцем и разъезжает по городу на Bentley и Ferrari. Свое 18-летие он отметил в Sixty, на закрытом мероприятии выступали Нюша, Валерий Сюткин, Quest Pistols Show, а вечеринка обошлась в 12 миллионов рублей. Его фотографии также публиковались в сообществе Rich Russian Kids, при этом личный аккаунт молодого человека в Instagram на данный момент закрыт.

Среди друзей Саркисова множество российских знаменитостей. Например, он летал с певцом Егором Кридом на Лазурный берег на частном джете, неоднократно его замечали в компании рэпера Джигана, футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Решетовой и других.

В апреле 2019 года представитель золотой молодежи впал в кому на одной из тусовок. По сообщениям СМИ, причиной комы стала передозировка неизвестными препаратами. Две недели врачи боролись за жизнь наследника бизнесмена, и его удалось спасти.

Тем не менее вечеринки — не единственное занятие Саркисова: молодой человек работал в компании своего отца, где прошел путь от менеджера по продажам до руководителя.

Вне официальных списков и рейтингов Forbes есть множество людей, заработавших крупные состояния на своих проектах. Некоторые представители российской золотой молодежи согласились рассказать «Ленте.ру» о своем образе жизни, однако пожелали остаться анонимными.

«Прошли времена, когда пьяные ребята ехали на Porsche и снимали это для сторис»

Житель Москвы, студент МГУ, 21 год

С друзьями мы видимся почти каждый день. С детьми селебрити реже, но в компании такие ребята есть. В основном это дети бизнесменов и топ-менеджеров.

В образе жизни такой молодежи нет ничего выдающегося. Прошли уже те времена, когда пьяные ребята ехали на Porsche Cayenne и снимали это для сторис. Хотя тут надо понимать, что всегда есть разница между мажорами и золотой молодежью. Мажоры, может, таким и занимаются, но они интереса у прессы не вызывают.

Места, где мы проводим время — «Патрики» и Рочдельская набережная, «Киану», «800 градусов», «Гутай», «Брон», «Кофемании» разные, «Эрвин». Из ночных мест — бары «Симачев», Happy End, «Киса». Места типа «Квартиры» я не рассматриваю, потому что это заведение для контингента постарше. Девочки еще ресторан LureMe очень любят. Вообще, от музыкальных предпочтений зависит.

Одеваются ребята тоже по-разному: те, у кого со вкусом получше, выбирают Kiton, Loro Piana, Max Mara. У кого похуже — до сих пор таскают Off-White и Philipp Plein. Покупают одежду в ЦУМе, на «Фарфетче» и в шоу-румах.

Из мест для отдыха: Куршевель, Монако, Ибица и все остальные злачные курорты. Сейчас, конечно, выбор падает на Сочи, потому что других вариантов нет.

Сказать честно, по большей части дети миллионеров скрывают свою жизнь ради показухи перед другими ребятами. Очень редко бывает, что они реально пекутся о репутации семьи, даже если она очень известная и влиятельная. Кто-то просто хочет подчеркнуть весомость своих родителей и якобы скрывается, но кто-то реально переживает за распространение слухов или клеветы

В моем контингенте «дележка» людей 50 на 50: кто-то хочет поскорее заняться собственным делом и достичь финансовой независимости от семьи, кто-то, наоборот, тусуется, прожигает жизнь — и им хорошо.

Золотая молодежь старается аккумулировать то, что дает им семья. Как правило, у таких ребят все быстро и успешно складывается, потому что они молодые, получили или получают сейчас хорошее образование. Благодаря семье у них есть классные возможности, которые они могут грамотно использовать и многого добиться: открыть инновационный бизнес, заняться собственным делом.

По моим наблюдениям, мажоры в большинстве своем просто тусуются на деньги успешных родителей. Веселятся, на самом деле, и те, и другие, просто в разной степени и с разной частотой.

«Большинство ребят находятся в состоянии апатии и депрессии»

Жительница Москвы, студентка МГУ, 21 год

Я не могу сказать, что я веду какой-то особенный образ жизни. Я очень спокойно отношусь к материальным благам. Финансовая обеспеченность и поддержка родителей, это, несомненно, большой бонус, но это не самое главное.

Настоящее удовлетворение я получила, когда нашла себя в профессии, которая меня вдохновила. За этим последовала уверенность в себе и в какой-то степени финансовая независимость от родителей. Это приятно! Не понимаю молодежь, которая при всех своих возможностях бездельничает

Говоря о выборе одежды — я не слежу за последними тенденциями, ношу, что мне нравится, вне зависимости от моды. К своим фаворитам могу отнести Max Mara, Massimo Dutti, Zimmerman, Zara.

Как и любой человек, я люблю вкусно поесть и путешествовать. У меня нет любимого ресторана, но есть несколько заведений, в которых я с удовольствием провожу свободное время — Bron Pizza, «Причал», ABC Coffee, Lucky Izakaya.

Я думаю, люди, которые выросли в достатке и имеют осознанный подход к финансам, просто не видят необходимости показывать и доказывать свою обеспеченность. Кому и зачем? Многие просто закрывают двери от завистливых и любопытных глаз. А если родители еще и известные личности, то, конечно, любой ребенок будет следить за своими действиями. Любое неправильное поведение может сказаться негативно на репутации родителей.

Большинство ребят из обеспеченных семей находятся в состоянии апатии и депрессии. Мне кажется, каждому человеку хочется реализовать себя в чем-то, просто не каждый может себя найти. Это долгий путь, который некоторым тяжело пройти даже при наличии больших финансов. Лично в моем окружении больше тех ребят, которые хотят и пытаются заняться своим делом, и тех, которые уже себя в каком-то деле реализовали. Я ими очень горжусь.

Подготовила Айсель Эюбова