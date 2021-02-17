Звезды сериала “Игра престолов” Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

17.02.2021, 10:36, Разное

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Вчера вечером стало известно, что у актеров и звезд популярного сериала “Игра престолов” Кита Харингтона и Роуз Лесли родился ребенок, и для обоих он стал первенцем. Сначала радостную новость подтвердил в разговоре со СМИ представитель актеров, а затем – в тот же день – папарацци заметили молодых родителей на прогулке в Лондоне — они несли в руках переноску с младенцем. Однако пока остаются в тайне имя и пол малыша.

Роуз Лесли для журнала Make

Напомним, Кит и Роуз познакомились на съемках сериала “Игра престолов”, где актер играл бастарда Джона Сноу, а Лесли – дикарку с севера Игритт. Реальная жизнь и происхождение актеров оказались куда менее прозаичными: в родной Шотландии Роуз считается чуть ли не местной представительницей королевской семьи, а Кит, в свою очередь, является представителем старинного британского рода Харингтонов. Его предок – придворный поэт и крестник королевы Елизаветы I, а также друг Кристофера Марло Тюдор Джон Харингтон.

О своей свадьбе Кит и Роуз объявили “скромно” – через газету The Times в сентябре 2017 года. Венчание прошло в июне 2018 года в камерной шотландской церкви возле фамильного замка невесты – Уордхилл. Дизайнером платья Роуз стал знаменитый Эли Сааб, основатель бренда Elie Saab. На свадьбе присутствовали родственники жениха и невесты, а также их коллеги по сериалу.

О том, что актеры станут родителями, они объявили в сентябре прошлого года необычным способом – с помощью фотосессии Роуз для британского журнала Make. Позже Роуз дала интервью, в котором рассказала, как протекает ее беременность:

Я испытываю счастливое волнение. Не могу дождаться встречи с новым членом нашей семьи.

Джон Сноу и ИгриттКликните на фото для просмотра галереи