Очередь из подающих в суд на Навального россиян достигла 1 километр

17.02.2021, 9:51, Разное

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Желающие подать в суд на оппозиционного политика Алексея Навального россияне выстроились в километровую очередь к Московскому городскому суду.

Подающих иск москвичей и гостей столицы смутило оскорбительное поведение одиозного блогера.

– Мне всегда был безразличен этот берлинский пациент, слышала только то, что он в коррупционных схемах был замешан. Но когда этот немецкий протестун начал свои фашистские взгляды продвигать в массы, жесточайше оскорбив ветерана войны, я, как дочка борца за нашу свободу от немецких оккупантов, получила колоссальные морально-нравственные страдания. Именно это и будет темой моего иска. Пускай платит за свои фашистские взгляды, мне и 2 миллионов рублей хватит, — подчеркнула женщина в конце очереди.

– До этого года я не знала про этого фашиста, но потом по телевизору показали, что этот майданутый требует ввода повальных санкций со стороны Запада и всячески проклинает нашу страну, и я поняла, почему в нашей деревне резко сократились надои коровьего молока и неожиданно умерли 2 кабанчика! Я специально проехала 1000 километров, чтобы подать в суд на этого мерзавца, пускай возмещает урон, который этот бендеровец нанёс деревне, — высказалась пенсионерка Агафья Л.

В Мосгорсуде отметили, что количество исков россиян на гражданина Навального уже превысило тысячу. К концу дня их число может вырасти до 3 тысяч. В суде уточнили, что поступило письмо от МВД, в котором Алексею Навальному инкриминировано обвинение в провоцировании нарушения антиковидных мер гражданами, выстроившимися в очередь отстоять свои права.

– Наблюдаются огромнейшие потоки людей, которые пострадали от слов или же действий гражданина Навального и просят наш суд справедливо разобраться в ситуации. Ему придётся быть ответчиком по такому большому количеству дел, что его кошелёк может потерять до миллиарда рублей, — сказал представитель Мосгорсуда Виталий Белькевич.

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