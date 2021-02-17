 

Очередь из подающих в суд на Навального россиян достигла 1 километр

17.02.2021, 9:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Желающие подать в суд на оппозиционного политика Алексея Навального россияне выстроились в километровую очередь к Московскому городскому суду.

Подающих иск москвичей и гостей столицы смутило оскорбительное поведение одиозного блогера.

– Мне всегда был безразличен этот берлинский пациент, слышала только то, что он в коррупционных схемах был замешан. Но когда этот немецкий протестун начал свои фашистские взгляды продвигать в массы, жесточайше оскорбив ветерана войны, я, как дочка борца за нашу свободу от немецких оккупантов, получила колоссальные морально-нравственные страдания. Именно это и будет темой моего иска. Пускай платит за свои фашистские взгляды, мне и 2 миллионов рублей хватит, — подчеркнула женщина в конце очереди.

– До этого года я не знала про этого фашиста, но потом по телевизору показали, что этот майданутый требует ввода повальных санкций со стороны Запада и всячески проклинает нашу страну, и я поняла, почему в нашей деревне резко сократились надои коровьего молока и неожиданно умерли 2 кабанчика! Я специально проехала 1000 километров, чтобы подать в суд на этого мерзавца, пускай возмещает урон, который этот бендеровец нанёс деревне, — высказалась пенсионерка Агафья Л.

В Мосгорсуде отметили, что количество исков россиян на гражданина Навального уже превысило тысячу. К концу дня их число может вырасти до 3 тысяч. В суде уточнили, что поступило письмо от МВД, в котором Алексею Навальному инкриминировано обвинение в провоцировании нарушения антиковидных мер гражданами, выстроившимися в очередь отстоять свои права.

– Наблюдаются огромнейшие потоки людей, которые пострадали от слов или же действий гражданина Навального и просят наш суд справедливо разобраться в ситуации. Ему придётся быть ответчиком по такому большому количеству дел, что его кошелёк может потерять до миллиарда рублей, — сказал представитель Мосгорсуда Виталий Белькевич.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Мнение: “Мы считаем этих людей ворами”

12.08 / Турецкий политик попался на двойном убийстве

22.07 / Ученые разработали защитный механизм организма от коронавируса без антител

24.09 / Российский онколог спрогнозировал победу над раком в ближайшие 10 лет

10.10 / «Хотел посмотреть в глаза этим предателям» – Лукашенко о посещении СИЗО КГБ

06.07 / Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который заметили 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

12.11 / Школьники, прибывшие на экскурсию в концлагерь в Карелии, отказались возвращаться обратно

09.07 / Длительность фазы быстрого сна может повлиять на раннюю смерть

20.11 / Доктор наук рассказала о защищающем от коронавируса недуге

10.01 / Мнение: Цена на билеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска