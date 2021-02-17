«Проверка на вшивость» – в Нижневартовске задержали школьников, бросавших мячами в людей в форме ОМОНа

17.02.2021, 9:09, Разное

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УМВД по Нижневартовску объявило о завершении антиэкстремистской операции «Урок мужества».

В ходе неё сотрудники выявили 35 правонарушителей и задержали за участие в массовых беспорядках и применение силы против представителей власти.

16 февраля в школе № 42 силовики провели урок со старшеклассниками, где имитировали акцию протеста. Учеников разделили на две группы: митингующих и ОМОН. Первые бросали в «правоохранителей» волейбольные мячи и размахивали кулаками, а вторые стояли в сцепке с щитами и выхватывали участников.

Мероприятие оказалось планом пресечения преступной деятельности. На «протестующих» школьников составили протоколы по ст. 282.1 УК «Организация экстремистского сообщества» . Подросткам грозят штрафы от 400 до 800 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет. А против ученика, который случайно попал мячом в полицейского, возбудили уголовное дело по ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».

Школьников из команды ОМОНа представили к внутренним наградам, поставили высший балл по физкультуре и пообещали трудоустроить на работу в Центр Э.

– Операция прошла успешно. Проверка на вшивость завершена. Нами выявлены десятки неправопослушных граждан, которые не постеснялись скрыть свои преступные намерения. Их деятельность могла угрожать общественному порядку, если бы не удалось вовремя обнаружить. Теперь виновные понесут законное наказание, — сообщили в районном МВД.

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