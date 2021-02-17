В США опасаются, что Китай может захватить контроль над Луной

17.02.2021, 8:55, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты призывают США и другие страны обратить особое внимание на действия, предпринимаемые Китаем в рамках своих лунных миссий. По их словам, нельзя допустить, чтобы Китай опередил мировые космические державы.

По мнению экспертов, Китай начинает захват контроля над Луной, чтобы получить преимущество над другими странами. Они считают, что Поднебесная собирается разместить на естественном спутнике Земли базу, чтобы в будущем добывать на нем ресурсы.

Автор книги «Марс: наше будущее на Красной планете» Леонард Дэвид полагает, что Китай намерен утвердиться как «энергичная космическая нация», а Луна очень скоро станет «новым Диким Западом», где Китай, США, Россия и другие страны будут бороться за права на добычу полезных ископаемых.

По мнению Дэвида, Китай очень скоро создаст на околоземной орбите собственную космическую станцию, а затем займется размещением базы на Луне. Страна установит контроль над Луной таким образом, что никакая другая военная сила не сможет ей помешать, считает эксперт.

Новый глава Пентагона Ллойд Остин, призвал сфокусировать внимание на сохранение военного превосходства над Пекином, включая создание «космических платформ».

Однако большинство астрономов не считают, что грядет новая космическая гонка. Так, например, по мнению профессора Эндрю Коутс из Университетского колледжа Лондона, сейчас ведется большая совместная работа между командами ученых между США, Китаем и ОАЭ, которые участвуют в миссиях по исследованию Марса. Между ними нет конкуренции. Они наоборот дополняют друг друга на уровне компетенций.

И все же, если освоение космоса идет в мирном русле, то чем же обеспокоен Ллойд Остин на самом деле?