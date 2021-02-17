«Ошибка наблюдений» – астрономы опровергли существование Планеты Х (Нибиру)

17.02.2021, 8:51, Разное

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Астрономы Мичиганского университета предположили, что девятой планеты Солнечной системы, возможно, не существует, а главные свидетельства в пользу ее наличия являются результатом систематической ошибки наблюдений.

Опровержение наличия крупного космического объекта далеко за орбитой Нептуна опубликовано в репозитории препринтов arXiv.org.

Гипотеза о возможном существовании Планеты Х (Нибиру) основана на орбитах так называемых экстремальных транснептуновых объектов (ЭТНО), которые характеризуются протяженными эллиптическими орбитами и не подходят к Солнцу ближе чем на 30 астрономических единиц (расстояние от Солнца до Нептуна). Дальние точки их орбит удалены на 150 астрономических единиц. Астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун из Калифорнийского технологического института обнаружили, что перигелии (ближайшие к Солнцу точки орбиты) ЭТНО смещены на один и тот же угол. Результаты моделирования показали, что это является признаком влияния крупной планеты.

Согласно расчетам, масса девятой планеты Солнечной системы должна быть примерно в 5-10 раз больше массы Земли и вращаться на орбите на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц.

Согласно предположению другой группы исследователей, поскольку ЭТНО движутся по высокоэллиптическим орбитам, их можно обнаружить при определенных условиях в ограниченной области неба и на ограниченном расстоянии. Первоначальное моделирование было основано всего на шести объектах. В новом исследовании ученые проанализировали орбиты большей выборки ЭТНО и обнаружили, что их орбиты соответствуют равномерному распределению небесных тел. Таким образом, заключили специалисты, существование Планеты Х нельзя вывести из данных по транснептуновым объектам.