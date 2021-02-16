Кристина Агилера поделилась редким фото с женихом Мэттью Ратлером

16.02.2021, 18:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская певица, отметившая 18 декабря свой юбилей (ей исполнилось 40 лет), редко выставляет напоказ личную жизнь. Лишь по большим праздникам она выкладывает семейные фото, а остальной контент в ее Instagram – сплошь фотосессии, видео с репетиций и модные селфи. В честь Дня всех влюбленных Кристина Агилера выложила аж два снимка: первый – с женихом Мэттью Ратлером в романтической обстановке за столом, украшенным красными розами.

С Днем святого Валентина, любовь моя… Столько приключений мы уже прошли вместе, но еще столько нам еще предстоит пройти,

– написала она под фото. И сразу же опубликовала селфи в полный рост с маленьким уточнением:

И меня с Днем святого Валентина, потому что любовь к себе так же важна!

Ранее мы рассказывали, каким был самый романтичный день в году у других знаменитостей, например, Ким Кардашьян и Канье Уэста, у Меган Маркл и принца Гарри, у рэпера L’One и его жены Анны.

Кристина Агилера и ассистент по кастингу мюзикла “Бурлеск” Мэттью Ратлер вместе с 2010 года, и 14 февраля 2014-го они объявили о помолвке. 16 августа того же года у них родилась дочь – Саммер Рэйн Ратлер. В ноябре 2017-го папарацци запечатлели Агилеру, выходящую вместе с подругой из свадебного салона Toho. Вывод для СМИ напрашивался сам собой: Кристина и Мэттью Ратлер решили связать себя узами брака после семи лет отношений. Однако новостей о том, что влюбленные расписались, за последние два года так и не поступало, поэтому официально его статус все еще “жених”. Для Кристины этот брак станет вторым: с 2005 по 2011 годы она была замужем за Джорданом Брэтманом, у них растет сын Макс Лайрон Брэтман. 12 января этого года ему исполнилось 13 лет.

Как год назад Кристина Агилера с возлюбленным и детьми съездила в Диснейленд, мы рассказывали здесь. Для певицы та поездка стала очень символической: в 12 лет она стала участницей детского телешоу “Клуб Микки Мауса”, а в 1998 году исполнила заглавную песню для диснеевского мультфильма “Мулан”.