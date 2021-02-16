Зеленые пришельцы-циклопы со свиным носом-пятачком из Харры

16.02.2021, 15:59, Разное

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Этот случай можно называть одним из самых причудливых в уфологии, хотя чаще всего к нему относятся очень скептично, ведь очевидцем оказался 9-летний мальчик, а внешний вид инопланетян, увиденных им, был слишком специфичным.

Место действия – маленький городок Харра в центре американского штата Вашингтон, округ Якима, в котором в целом живет всего около 600 человек.

Время от времени местные жители сообщают о наблюдении йети, что не является странностью, так как тут очень много полей и лесов, однако то, что произошло тут в 1977 году, до сих пор является уникальным явлением для данной местности.

Утром 19 января 1977 года 9-летний Хосе Канту проснулся очень рано, в 6:30, и решил порадовать свою маму, приготовив для нее завтрак. Возясь на кухне, он случайно посмотрел в окно и увидел там "маленького человечка", стоящего прямо во дворе их фермерского дома.

Напуганный мальчик прибежал в спальню своей мамы – Марты Канту, разбудил ее и рассказал об увиденном. Отец Хосе к тому времени уже уехал на работу. Мальчик умолял маму пойти на кухню и посмотреть во дворе на странные фигуры, но Марта была сильно измучена заботами о недавно родившемся брате Хосе и очень хотела спать.

Тогда Хосе решил сам выйти из дома, чтобы прогнать незваных гостей. Но когда он оказался во дворе и рассмотрел странных существ (которых к тому времени было уже двое), то это были самые необычные живые существа, которых он когда-либо видел.

Их голая кожа была зеленоватого оттенка и они были невысоки ростом, намного ниже самого Хосе. Ног у них не было, или они были очень маленькими, при этом оба существа сидели на причудливых стульях-креслах с одной толстой ножкой, у которых были вращающиеся сиденья.

На стульях были какие-то трубочки, а передвигались стулья очень плавно с помощью множества маленьких колесиков или левитации.

Головы существ были самой необычной вещью во всем этом. Сверху у них торчали пара антенн, похожих на высокие грибы на тонкой ножке, волосы были короткими, темными и на вид жесткими как щетина, носы напоминали типичные свиные пятаки, а над носом торчал большой и всего один глаз. По форме головы существ были почти идеально круглыми, как и их тельце, по бокам которого торчали крошечные, словно рудиментарные, руки.

Основываясь на рассказе Хосе, сложно понять, были ли "стулья" чем-то вроде инвалидных кресел, компенсирующих неспособность существ передвигаться самостоятельно, либо это было подобие транспортного средства вроде мопеда. Или же эти существа были киборгами и "стулья" были частью их тел.

Хосе бы шокирован видом этих причудливых существ и принял единственно верное для него в данный момент решение – быстро пригнулся, чтобы существа не заметили его, и потом спрятался за старую сломанную стиральную машину, стоящую во дворе.

Когда мальчик посмотрел по сторонам, то увидел сразу два предмета, похожих на транспортные средства этих пришельцев-циклопов. Оба судна были небольшими по размерам, одно стояло прямо на крыше дома, второе было "припарковано" в другом конце двора. Оба судна излучали сильное свечение, у них можно было увидеть темный вход, из которого наружу шел широкий пандус.

По словам Хосе, вход в корабли то открывался, то закрывался, и когда он был открыт, то внутри можно было рассмотреть просторное помещение, в котором легко бы уместились сразу оба существа на своих "стульях".

Пока Хосе рассматривал корабли, один из пришельцев проехал на своем стуле к одному кораблю и скрылся внутри. Вход в корабль закрылся, трап исчез и после корабль взлетел в небо. Это было той "последней каплей", после чего мальчик снова побежал в дом и теперь решил все-таки убедить маму выйти во двор.

Хосе был таким взволнованным и так пылко и эмоционально рассказывал Марте о том, что увидел, что женщина решила, что он увидел страшный сон. Она так и не поверила ему, но все-таки вышла из дома во двор, чтобы посмотреть, что там происходит. К тому времени во дворе уже никого и ничего не было, а от стоящего на траве корабля остался только примятый круглый след.

Через полчаса Хосе пошел в школу, где тут же поведал учительнице Диане Гомес о том, что он увидел сегодня утром. И та сразу же поверила ему, потому что знала, что Хосе очень ответственный и серьезный мальчик, который никогда не лжет. Именно так она позже рассказывала местным журналистам.

В тот же день Диана и еще один человек пришли в дом Хосе и тщательно осмотрели дом и двор. Они обнаружили место, где по словам Хосе стоял один из кораблей и нашли там примятую траву, а еще два углубления в земле.

Когда они уехали, мать Хосе побежала к соседке Ирен Санчес и рассказала ей о том, что видел ее сын утром. И Санчес тут же призналась, что тоже видела сегодня утром странные округлые "корабли", стоящие во дворе дома Марты. По ее словам, каждый корабль был примерно 3 метра в диаметре.

Осмотрев примятую траву, Марта и Ирен увидели, что она закручивается против часовой стрелки, а в самом центре круга торчит клочок непримятой травы. Когда через несколько часов с работы вернулся отец Хосе, ему рассказали обо всем и он тоже видел странные углубления в земле и круг сильно примятой травы.

Уже на следующий день история о том, что в дом семьи Канту прилетали инопланетяне, быстро распространилась по всему округу как лесной пожар и вскоре к дому Канту приехал окружной полицейский Уиллард Фогель, который "по совместительству" также был энтузиастом-уфологом.

Фогель пообщался с Хосе и Мартой и сообщил им, что он уже много лет отмечает странные происшествия в местных округах, в том числе наблюдения НЛО и случаи увечья крупного рогатого скота. Он признал, что случай Хосе был самым странным из них, но сообщил, что верит мальчику и попросил нарисовать его, как выглядели странные пришельцы. Хосе нарисовал.

Затем Фогель позвал электрика Дэвида Экерса и тот проверил округу со счетчиком Гейгера. Счетчик не показал повышенной радиации. Через два дня в доме Канту побывали журналисты и к тому времени следы на траве и гравии все еще были хорошо видны.

История Хосе далее была опубликована в местной газете, однако по какой-то причине другие уфологи и журналисты очень мало заинтересовались ею и до сих пор в сети по ней очень мало статей.