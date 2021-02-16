Под Рыбинском состоится снегоходный фестиваль «Кубок Поволжья»
 

Под Рыбинском состоится снегоходный фестиваль «Кубок Поволжья»

16.02.2021, 15:53, Новости
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С 21 по 22 февраля в Центре лыжного спорта «Дёмино» на сложной по прохождению и удивительно красивой дёминской трассе будут бороться сильнейшие представители снегоходного спорта.

В фестивале «Кубок Поволжья» примут участие спортсмены из 12 регионов России. К профессионалам могут присоединиться снегоходчики-любители, и попробовать свои силы на специальной трассе. Церемония торжественного открытия состоится 21 февраля в 12 часов.

Кроссовые гонки на снегоходах необычайно зрелищное мероприятие. В Рыбинске они успешно проводились на протяжении восьми лет. Интерес зрителей и упорство организаторов смогли довести эти соревнования до уровня фестиваля. Его участниками станут представители Московской, Вологодской, Тверской, Ярославской и других областей.

При этом организаторы подчеркивают, что стать участником может и любитель снегоходного кросса.

– У человека должна быть техника, экипировка, обязательно нужно приобрести страховку, и он сможет попробовать свои силы в соревнованиях на специальной трассе с такими же любителями. Зарегистрироваться предварительно можно на сайте http://rybinskstorm.ru/ или пройти регистрацию уже непосредственно на месте, – подчеркнул организатор фестиваля «Кубок Поволжья» Антон Куклин.

Спортсменов ждут три дисциплины: кантри-кросс – участники проедут 5 кругов по прогулочной трассе Дёмино, дуэльный кросс на дистанции один километр и командные гонки на 105 километров с контрольными точками вокруг Дёмино. Одной из таких точек станет деревня Бурнаково, где родился адмирал Федор Ушаков.

– Рыбинск поддерживает технические виды спорта, в том числе и снегоходный спорт. Соревнования будут проходить на прогулочной трассе, которая не пресекается с лыжными трасами Деминского марафона, – подчеркнул Александр Кормилицын, заместитель директора по физической культуре, спорту и молодежной политике.

За два дня участники фестиваля разыграют 14 комплектов медалей. Организаторы продумали и программу для зрителей. В перерывах между гонками можно будет покататься на коньках, тюбингах, детских снегоходах.

– Для зрителей вход свободный. Можно прийти с детьми. Снегоходы – это скорость, динамика, соревновательный азарт. Мероприятие очень интересное и зрелищное, – рассказал Даниил Сергеев, организатор фестиваля «Кубок Поволжья».

Программа фестиваля:

21 февраля
12:00 – Торжественное открытие;
13:00- 17:00 – Кантри-кросс в районе прогулочной трассы (4-5 кругов по 8-10 км);
17:00-19:00 – подведение итогов первого дня гонки, награждение.

22 февраля
8:00-15:00 – старт командной гонки (100-120 км);
15:00-17:00 –кросс на снегоходах;
17:00-18:00 – подведение итогов второго дня гонки.

Мероприятие проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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