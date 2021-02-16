Все о происхождении рептилоидов

16.02.2021, 11:26, Разное

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Как же тонко ведётся «игра» по влиянию на людей. Если что-то начинает проблёскивать, сразу идёт воздействие. Правда начинает искусно искажаться.

Возможно, человечество неспособно понять многие вещи из-за ограничений осознать что-то другое. Но кто и как ставит эти ограничения в умы большинства? И почему большинство не способно выйти из влияния этих иллюзий?

Возьмём как пример. Многие авторы каналов на различных ресурсах, пытаются разоблачить инопланетное влияние на наше общество, через политиков, учёных. В попытках объяснить, они руководствуются материалистическим подходом в данному вопросу. Такие речи чаще имеют одинаковый посыл, инопланетные расы, серые, рептилоиды имеют вполне физическое существование в нашем мире изменяя внешний вид, живут у нас на планете. Тем самым делая нам людям, жизнь всё хуже. Простое банальное одноуровневое объяснение, которое приносит больше вреда чем пользы, порождая разного рода высмеивания.

Хотелось бы у них спросить, почему они так думают? Почему эти авторы не желают заглянуть за пределы нашего физического мира?

Хотя даже в мире материалистов, все ответы лежат на виду, но они упорно их не замечают. Многие ученые изучая пространство и время, предполагают существование другой мерности. Пусть это будут теории и гипотезы.

Почему никому не приходит в голову, что наша планета Земля одновременно может находиться в разной мерности пространства?

И в каждой мерности, большей чем у нас, на планете может существовать другие цивилизации? Так же и другие планеты Солнечной системы. И эти цивилизации уже давно изучили и освоили путешествия в космосе на дальние расстояния. Изучили управление пространством, и путешествиями изменяя структуру материи.

Вы помните информацию, когда во время испытания на полигонах ядерных взрывов, часто появляются НЛО? А случайные люди вступившие в контакт, передают информацию от инопланетян, что эти взрывы задевают и другие цивилизации.

Можно точно сделать один вывод, подобные ядерные взрывы, могут распространяться и на другие структуры материи, в другие измерения.

Множество вопросов, почему нам навязали время как четвёртое измерение? Когда время это составляющее каждого измерения. Кто-нибудь, может представить одно, двух мерное пространство без времени?

Понятно лишь, что цивилизации с более высокой мерности смотрят на нас как на низшие формы жизни. Хоть мы и умеем говорить, строить, и летать в космосе, но, по всей видимости для них, это не показатель разумности.

Ниже даю «предположительную версию» существования инопланетных существ, полученную напрямую от слиперов и ответ на вопрос, почему они нас ненавидят и какой на данный момент есть выход из данной ситуации. Потому, как та ситуация которая происходит на Земле, с незапамятных времен выглядит не иначе как геноцид, в истоках которого и хочется разобраться.

Информация полученная от слиперов

Эта удивительная информация, может показаться полным бредом для материалистов и одновременно дать ответы многим «ищущим».

Речь будет о расе, которую некоторые исследователи называют рептилоидами. Название условное из-за их внешнего вида. Цвет кожи зеленоватый с мелкой чешуёй. Волосяного покрова нет, глаза имеют зрачки как у земных рептилий. Довольно-таки не дружелюбно относятся к человеческой расе.

Но удивляет сама форма их существования и причины недружелюбия к людям. Вследствие чего, появляется множество вопросов.

Продолжая использовать измененное состояние сознания, на «проникновение» в так называемые астральные уровни бытия. Очень часто слиперам попадаются эти самые существа, рептилоиды. Ведущие разумную деятельность на этих уровнях, паразитирующие, и влияющие на людей. Если есть такая возможность слиперы, стараются разговорить этих существ, тем более вопросов накопилось предостаточно. В одном из таких сеансов удалось выведать информацию о них.

Справка: Слипер – человек, способный читать мысли другого человека, проникая в его сознание. Паранормальные способности этих уникальных людей позволяет им считывать из мозга даже ту информацию, которая человек считает давно забытой. При помощи слиперов, можно проникать в другие измерения и пространства, общаться с их обитателями.

Ниже, адаптированный текст, в котором я попытался сохранить интонацию и общий смысл посыла с моими уточнениями.

Человеческие тонкие тела проникают на разные уровни бытия, в том числе и на астральные. У человека есть тонко энергетические тела, общепринято, что их семь. В действительности их может быть и больше, всё индивидуально, тонкие тела, их количество можно увеличивать. Как правило, этим занимаются маги, при помощи таких тел можно проникать в разные мерности бытия и быть не замеченным. В одном из таких сеансов была встреча с одним духовным существом имеющего статус хранителя пространства, количество его тонких тел было около 160, в то время когда слипер имел 16, а у обычного человека их максимум 7.

Рептилоиды, пользуются не развитостью и несовершенством энергетических тел человека в буквальном смысле слова. Подсоединяются технически, влияют на образ мышления слабого человека. А слабость человека лишь в его мировоззрении в его неверии в себя, в незнании общих принципов Вселенной, чем паразиты с успехом пользуются.

В попытках общаться с ними, делается вывод о простой структуре их разумности. И точно можно сказать это не высокоразвитая цивилизация. Но обладающая очень хитрым складом ума.

В одних таких «вылазках» слиперам удалось «не отгоняя» их задать несколько вопросов. Кто они откуда, почему себя так ведут и т.д.

И вот что они рассказали.

У нас сейчас самих голова кругом идёт от этой информации. В сложности её принять. Но всё же, выводы делать вам.

В далёкие незапамятные времена на планете Земля в нашем трехмерном измерении существовала цивилизация, их цивилизация. Точно так же как и наша цивилизация сейчас. Уже позже из других источников я узнал, что их цивилизация была создана по подобию нашей, путем генной инженерии. Их цивилизация развивалась многие сотни тысяч лет, но в результате некого мирового катаклизма полностью погибла, и исчезла.

Многие души жителей той цивилизации покинули все плотности нашей планеты, и ушли навсегда в высшие плотности бытия, т.е. эволюционировали. Подразумевается положительно настроенная часть цивилизации. Часть душ, жителей их цивилизации негативно настроенных, не смогли покинуть свои тонкие первичные от физики тела и остались на этой планете. Они по прошествии многих тысячелетий организовались и создали что-то на подобии «астральной» цивилизации, поселившись в междумирье. В религии они получили название, бесов или демонов. Главная их загвоздка состоит в том, что они застряли в этом междумирьи, а двигаться выше они не могут, из-за их низкой энергетики. Здесь что бы понять, о чем идет речь, нужно вспомнить Мировое Древо, его нижние и верхние миры.

После физической смерти, сознание (душа), перемещается вверх или вниз по этому Древу, в зависимости от энергии которую она наработала при жизни будучи человеком.

Рептилоиды, энергию сами производить не могут, вследствие чего, постоянно нуждаются в подпитке. Ну вот вы думаете откуда сказки про вампиров? Есть души, которые вырабатывают энергию, а есть души, которые её потребляют, практически всё как у элементарных частиц электронов, одни имеют положительный заряд, другие отрицательный заряд и переток энергии всегда идёт от плюса в минус, т.е. получаем потенциал или напряжение. Считается, что на таком принципе идет совершенствование или наработка энергии души, буквально там, где создается напряжение. К сожалению, в состоянии покоя развития нет.

По прошествии некоторого времени на планету в физический мир прибыли мы, люди. И создали свою цивилизацию. Люди прибыли не буквально, как это может показаться читающим, пришли духовные существа в четвертую мерность, начали воздействовать на материю, создали физический мир и сами вошли в тела, дабы испытать опыт третьей мерности. В обустройстве жизни на планете им помогали, высшие существа из более высоких сфер.

А эта рептилоидная раса, с тех пор, считает нас виновниками гибели их цивилизации и считает нас захватчиками этой планеты. И при этом человеческую физическую оболочку считают лишь «тренировочным» элементом для нас самих.

То есть, мы человеческая раса, создали на Земле некий полигон, куда приходим «тренироваться», «учиться». Изначальный смысл игры на Земле, был в отсутствие памяти при жизни о прошлых воплощениях, т.е. полная амнезия. А условия для амнезии в наших физических телах мы создаём сами из более тонких структур материй, так же, как и инструменты для выхода из этой Игры находятся внутри нас.

Нас они воспринимают как захватчиков их планеты. Тем не менее, они для поддержания существования своих тонких тел используют энергию создаваемую нами же, на астральном уровне. Буквально питаются энергией души, то что, души нарабатывают в течении жизни в телах. Мы для них как батарейки, не все, по крайней мере те, кто это позволяет делать над собой, таких 98%. Они всячески стараются влиять на ход мысли человека, способствующий ещё большей отдачи этой энергии. Теоретически реинкарнация для них закрыта, но вот влиять на наш мир они могут через людей на телепатическом уровне, посредством гипноза внушать им, те или иные мысли, которые люди выдают за свои.

Так же есть информация, что эти существа не способны создавать технические устройства на астральном уровне, это делает совсем другая высокоорганизованная раса. Под маркировкой «Серые». И здесь на Земле на этих уровнях сложилась некая коалиция Рептилиодной формы и Серых, свободно перемещающихся в космосе. Во многих ченах о Серых рассказывается как и биороботах, которые в свою очередь управляются Орионцами по принципу аватаров. Орионцы находятся в более высоких сферах и эти перемещения могут делать только через свои проекции, получившие название как Серые.

Ещё интересная информация на счет рептилоидов, но уже с другой стороны, условно называемые Стражи (настоящее их имя просили не называть). Как стало известно, люди могут не только подпитывать рептилоидов своей энергией, но и изменять их. Рептилоиды буквально контролируют все вспышки агрессии и конфликтов на Земле, через руководство государствами.

В тех бытовых ситуациях, когда люди выходят мирно из таких конфликтных ситуаций и налаживаются добрососедские отношения, их это буквально меняет, они начинают понимать что можно действовать по другому. Человек из злого, плохого, постепенно из-за каких то обстоятельств, становится добрее, людей принимают такими какие они есть, в общем, человек меняется в светлую сторону. И эти рептоиды, некоторые из них, подсаженные на этого человека, так же меняются, становятся лучше. Таким образом, рептилоиды обучаются за счёт людей, часть из них эволюционирует, уходят “выше” в своём развитии, часть остаётся.

Другие, кто напротив, озлабливает людей, понижают свои вибрации и ещё больше сами падают, становясь чем-то напоминающим астральных животных (лярв). Почти всё как у людей. Люди, которые при жизни, делали окружающим только зло, играют на своё понижение в послесмертии и когда они физически умирают, они превращаются в астральных животных. В том астрале, где находятся они энергии нет и её приходится восполнять за счет живых людей, они также становятся паразитами (нежитью и лярвами).

Так выглядят энергетические сгустки сознания, называемые лярвами в нашем мире, подсев на человека они могут полностью подчинить его сознание себе. Паразитирование на человеке на первый взгляд одинаковое, но разница всё же есть, у лярв индивидуальное сознание в основном паразитирование на пороках человека (чревоугодие, алкоголизм, секс, наркотики и т.д). У рептилоидов коллективное сознание и действуют они не так примитивно, а более искусно и хитро.

Рептилоиды в качестве угрозы воспринимают энергию любви, вибрация которая их меняет.

Рептилоидам жизненно необходимо понижать общий фон вибраций на Земле. Как правило, люди у власти управляются рептилоидами, им это необходимо не для собственного удовольствия, а чтобы выполнять общую для инопланетян задачу. Им необходимо понизить вибрации Земли, через, страх войны и страдания людей.

Люди постоянно эти вибрации повышают, хоть мало кто об этом знает. В людях заложен огромный потенциал, в массе они положительны и во многих заложено творческое начало, стремление быть полезным обществу. Рептилоидам, это категорически не нравится, они всячески навязывают культ индивидуализма и поклонения эго, во всех его проявлениях, так как высокочастотной энергией они питаться не могут. Для понижения периодически устраивают из ничего войны, пандемии, экономические кризисы, в целом нагнетается негатив и страх. Их противодействие естественному развитию человечества состоит в создании условий для страдания каждой отдельной личности.

К примеру, почти все войны являются результатом их интриг. Рептилоидам жизненно необходимо, чтобы люди в больших количествах выделяли ГАВВАХ (негативно мыслили, страдали, мучились, рыдали и тому подобное). Их мир погибнет, если мы станем развиваться в гармонии и любви. У них попросту исчезнет низкочастотная пища, которую вырабатывают люди. Им придется измениться и самим стать лучше, или они погибнут.

Гностики о рептилоидах

Очень похожую информацию я нашел в трудах гностиков. На рубеже веков существовало течение Гностиков (от др.-греч. γνωστικός — «познающий», «знающий»; γνῶσις — «знание»)

Около одной пятой сохранившихся гностических материалов описывают инопланетных Архонтов, их мотивы, методы, тактику и так далее. Их основной силой было «моделирование, подмена», то есть виртуальная реальность. То, что мы сейчас называем нашу реальность иллюзией или матрицей, гностикам об этом, было известно очень давно.

Рептилоиды для гностиков были инопланетными захватчиками и они их называли Архонтами. Почему захватчиками? да потому что, те до поры до времени себя не показывали и на человечество никак не влияли, на Земле царил Золотой Век. Позже всё изменилось, они стали воздействовать на человечество и Земля из зоны свободы воли превратилась в тюрьму. Над планетой был установлен силовой экран и души уже не смогли покинуть этот мир, он стал для них темницей, были созданы ложные миры, выход из которых в принципе не возможен при теперешнем уровне человечества. Души вынуждены, в условиях амнезии постоянно перерождаться и умирать в человеческих телах, подпитывая тем самым паразитов.

Гностики утверждали, что архонты глубоко проникли обманом в нашу генетическую структуру и стали девиантным перекосом в эволюции людей. Наша задача найти его и исправить. После этого мы присоединимся к Гайе (в некоторых источниках София), планетарному интеллекту, который и произвел архонтов.

Если понять это буквально, мы сможем сами управлять нашей реальностью, получив доступ к планетарному Логосу. Изменения к лучшему на нашей планете зависят от каждого из нас, нужно просто перестать выделять негатив и переключится на высокочастотную энергию любви.

Дэвид Айк

Есть и другое мнение, популярный английский конспиролог и исследователь Дэвид Айк, напротив считает, что в этой реальности мы не сможем противостоять рептилоидам, так как он сравнил нашу реальность с кином.

Дэвид Айк: – «Бесполезно что-то менять в киноленте транслируемой в кинотеатре, что бы что-то изменить, нужно выйти на уровень создания киноленты, попасть в киностудию и произвести изменения на том уровне где снимается фильм»

Но если мы здесь в этой реальности, не будем повышать свои вибрации, нарабатывать тонкие тела, то и там, на том уровне, о котором он говорит, мы будем не лучше, всё тех же рептилоидов. Энергии у таких людей будет мало и им придется её брать у живых людей, к тому же уровень осознанности не позволит выйти из тех миров ловушек устроенных рептилоидами для нас.

Вероятнее всего, начинать нужно в этой реальности и уже сейчас. Даже если люди в массе слабы и не смогут сплотиться для противостояния рептилоидам, каждый при желании сможет добиться повышения, через своё личностное совершенствование. Инструменты для совершенствования, есть в нас самих.