Эксклюзив: Россия ведет переговоры с США об обмене заключенными из-за содержащегося под стражей американца – адвокат

16.02.2021, 4:56, Разное

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By Tom Balmforth

MOSCOW (Reuters) – РФ и США ведут переговоры о возможном обмене заключенными, который может обеспечить освобождение Пола Уилана, бывшего морского пехотинца США, осужденного к тюремному заключению за шпионаж, в течение двух-трех месяцев, сообщил агентству Рейтер его адвокат в понедельник.

РФ признала Уилана, имеющего паспорта США, Великобритании, Канады и Ирландии, виновным в шпионаже в июне прошлого года и приговорила его к 16 годам тюремного заключения. Он отрицал шпионаж и сказал, что его подставили в ходе спецоперации. Вашингтон потребовал его освобождения.

В Москве заявили, что Уилана поймали с поличным с секретной информацией в номере московской гостиницы, где его задержали агенты Федеральной службы безопасности 28 декабря 2018 года.

Российский адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что сейчас, между российскими и американскими спецслужбами, ведутся переговоры об обмене.

«Я разговаривал с силовиками (спецслужбы России). Говорят, переговоры ведутся. Будет решен вопрос с обменом », – сказал он.

«Насколько я понимаю, появилась какая-то инициатива, я думаю, что американская сторона … в частности, при Байдене, начала инициировала переговоры», – сказал он.

Жеребенков в прошлом заявлял, что, по его мнению, Москва хотела бы заключить сделку по обмену, которая могла бы включать Уилана. О переговорах с администрацией президента США Джо Байдена ранее не сообщалось.

«По моей информации, сейчас ведутся переговоры, и вопрос о передаче будет решен в ближайшие два-три месяца», – добавил он.

Посольство США на запрос о комментарии не ответило.

Жеребенков сказал, что он не может сказать, касались ли переговоры дела Тревора Рида, еще одного бывшего морского пехотинца США, который в июле был заключен в тюрьму в РФ на девять лет за то, что подвергал опасности жизнь двух московских полицейских.

Вашингтон опротестовал дела как Уилана, так и Рида, назвав судебный процесс над последним «театром абсурда» и заявив об отсутствии серьезных доказательств.

27 января, МИД РФ заявил, что они были осуждены за преступления, совершенные в России и ошибочно представлены на Западе как невинные жертвы. В заявлении говорилось, что разговоры об их обмене использовались для оказания давления на Москву.

По словам Жеребенкова, в Москве высказывались различные мнения относительно того, кого из россиян, содержащихся под стражей в США, можно обменять на Уилана.

Он назвал торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных за сговор с целью контрабанды кокаина. РФ давно добивалась их освобождения. Он также предположил неназванных российских предпринимателей и людей, которых он назвал программистами.

Reporting by Tom Balmforth; editing by Angus MacSwan