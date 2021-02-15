Аркадий Укупник обвинил Юлию Латынину в незаконном использовании своего фото

15.02.2021, 21:31, Разное

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Композитор и певец Аркадий Укупник выразил негодование по поводу использования журналистку Юлия Латынину в неправомерном использовании своей фотографии, на которой исполнитель позирует на фоне сварочных работ у себя на даче.

«Смотрю, какая-то женщина, о которой я вообще не слышал, где-то откопала мою фотографию начала двухтысячных, где мы с мужиками делаем забор на тёщиной даче. Я же по первой профессии сварщик, но давно не брал в руки инструмент, а тут благодаря любимой тёще вновь предоставилась возможность. Вот я и улыбаюсь широко. И тут вдруг эта кудрявая прохвостка использует его в поддержку Навального. Я лично о Навальном ничего не знаю, я вообще аполитичен, но считаю, что нельзя использовать чужие фото в своих политических целях», – заявил композитор.

Певец пообещал, что не оставит без ответа выходку Латыниной, но не будет обращаться в суд, а поступит «как человек искусства».

«В выходные выступлю на патриотическом мероприятии, а потом возьмусь за эту голубку. Сначала размещу её фото в своём «инстаграме», а потом буду петь свои хиты у неё под окном», – заключил Укупник.

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