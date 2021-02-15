 

ДНР и ЛНР изменят форму правления на ОАО

15.02.2021, 17:31, Разное
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Руководство Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) приняло решение о реформе государственного устройства. Непризнанные образования перейдут от убыточной республиканской формы правления к открытому акционерному обществу.

В министерствах экономического развития республик посчитали, что акционирование сможет оказать большой оздоровительный эффект на экономики ДНР и ЛНР. После создания ОАО «ДНР» и ОАО «ЛНР» новоиспеченные акционерные общества автоматически выйдут из-под мировых санкций и cмогут легально привлекать иностранный капитал. Новые предприятия рассчитывают получить кредиты от Сбера, Газпромбанка и МВФ. Еще одним важным преимуществом станет полное отсутствие зависимости от Украины. Любые заявления украинских властей о каких-либо территориальных претензиях будут расцениваться как попытка рейдерского захвата. В данный момент готовятся документы для регистрации компаний в офшоре на Виргинских островах.

В результате реформы произойдет упразднение всех государственных должностей и институтов и будут созданы фирмы с уставным капиталом 100 000 рублей. Главами ОАО станут генеральные директора, избираемые акционерами. Предполагается, что владельцами 49% акций новых компаний, согласно Уставу, станут сами работники из числа жителей бывших республик. Они получат свои акции в виде ваучеров, которые гарантируют им ежемесячные дивиденды. Ваучеры также можно будет обменять на два автомобиля «Жигули». Контрольный пакет акций останется у генеральных директоров.

Будущие ОАО уже достигли предварительного соглашения о создании картеля «Новороссия», который займется добычей угля, леса и пушнины. В случае успешного преобразования республик планируется осуществить в будущем году выход на IPO.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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