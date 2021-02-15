 

Рэпер Леван Горозия станет отцом в третий раз

15.02.2021, 17:18, Разное
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В этом году День святого Валентина выдался богатым на хорошие новости: свои отношения подтвердили певица Муся Тотибадзе и актер Антон Лапенко, и стало известно, что у Меган Маркл и принца Гарри вскоре будет пополнение в семействе.

Также 14 февраля счастливой новостью поделились 35-летний российский рэпер Леван Горозия (больше известный по псевдонимам L’One — однако его певец использовать не может после скандала во время его ухода из лейбла Black Star) и его жена Анна. Они скоро станут многодетными родителями. Девушка опубликовала у себя в Instagram снимок в профиль, на котором из-под рубашки виден уже большой живот. Вероятно, малыш появится на свет очень скоро.

Любовь внутри нас,

— трогательно подписала фото девушка. Поздравляем!

Напомним, Анна и Леван познакомились еще в 2004 году. Известно, что это прозошло на студенческой вечеринке, посвященной началу учебного года. Леван тогда был студентом Московского института телевидения и радиовещания. И хотя тогда Анна Гусева находилась в отношениях, это не помешало будущей звезде завоевать ее расположение. Влюбленные поженились спустя пять лет. 25 сентября 2013 года у пары родился сын Михаил, а 15 апреля 2017 года — дочь Софико. Причем пол и имя второго ребенка пара долго держала в тайне. Сейчас так же неизвестно, кто родится у супругов — мальчик или девочка.



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