Кашемировый свитер и серьги-кольца: Кейт Миддлтон пообщалась по видеосвязи с “маленькой принцессой”

15.02.2021, 14:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Герцогиня Кембриджская продолжает благотворительную деятельность даже в период пандемии. Так, в августе прошлого года Миддлтон сподвигла 19 британских брендов и торговых сетей пожертвовать порядка 10 тысяч новых вещей более чем 40 вещевым банкам по всей Великобритании. Среди таких банков оказалась и организация Little Village, на днях отметившая пятилетие. В честь этого события Кэтрин пригласила в Zoom-конференцию основательницу Little Village, Софию Паркер, и двоих подопечных организации – Вики и Йельду.

Герцогиня КембриджскаяВики рассказала герцогине о том, как Little Village поддерживает ее в течение последних трех с половиной лет, а Йельда, чья дочь страдает синдромом Ретта, рассказала о проблемах, с которыми их семья столкнулась во время карантина. София призналась Кэтрин, что во время пандемии волонтеры Little Village, в том числе, морально поддерживают своих подопечных – уже было сделано порядка 7000 звонков.

Самым трогательным моментом во время конференции стало появление в кадре дочери Вики, Айлы. Женщина спросила герцогиню, может ли дочка ее поприветствовать, после чего Айла забралась маме на колени. Девочка была одета, как принцесса, что заставило Кейт улыбнуться:

Привет, Айла! Ты так хорошо выглядишь! Мне очень нравится твоя повязка для волос,

– сказала Кэтрин, на что Айла ответила: “Сегодня я принцесса”. Что касается Миддлтон, сама она для видеозвонка выбрала белый кашемировый свитер-поло от лондонского бренда L.K.Bennett, дополнив его серьгами-кольцами.

Герцогиня Кембриджская Айла и Вики

Just when you think you’re over Zoom, along comes a call from The Duchess of Cambridge!

The Duchess @KensingtonRoyal called to check in with two of the mums we’ve supported, Vicky and Yelda and our Founder, @mssophiaparker

Great end to our 5th anniversary week! pic.twitter.com/FNgXXzWgZs

— Little Village (@LittleVillageHQ) February 12, 2021