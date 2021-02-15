С 21 февраля акции ФБК будут проходить на кухнях активистов

15.02.2021, 12:51, Разное

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Глава штабов Навального Леонид Волков объявил о новых планах оппозиции.

ФБК позитивно оценивает итоги акции «Любовь сильнее страха» и готовится к следующим выступлениям на кухнях активистов и волонтеров фонда.

– 14 февраля миллионы неравнодушных граждан показали свою поддержку Алексею Навальному, но есть и те, которые по разным причинам не могут принять участие в уличных протестах. Мы должны учитывать это молчаливое большинство. Поэтому я предлагаю руководителям на местах, активистам и волонтерам организовываться на кухнях, где общественная жизнь бурлит, а политические лозунги не подвержены цензуре. Можете собираться как у себя дома, так и в гостях или на работе. Посмотрим, как на такое свободное волеизъявление ответит Путин и его силовики, – заявил Леонид Волков.

Некоторые активисты заявили о невозможности проведения акций на кухне, несмотря на поддержку большинства.

– Я и мой сожитель снимаем комнату, доступа к кухне у нас нет. Можем ли мы использовать чужие кухни без ведома хозяев? Имеем ли мы право вторжения на частную собственность при политической борьбе? Ждем разъяснений, – заявил активист ФБК в Санкт-Петербурге Эдуард Гинзбург.

При успехе протестов на кухнях Волков рассматривает варианты акций на локальном уровне и в других местах общего пользования.

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