 

Российским студентам запретят учиться за рубежом

15.02.2021, 9:31, Разное
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Минобрнауки направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете гражданам России получать высшее образование за пределами страны.

В ведомстве пояснили, что мера призвана ликвидировать последствия демографического кризиса 90-х годов прошлого столетия и защитить национальные интересы от иностранного вмешательства.

– Если посмотреть на сегодняшнюю политическую ситуацию, то заметно, что её раскачивают люди, обучавшиеся в иностранных университетах и по различным программам от Госдепа, Сороса и прочих. Российское высшее образование – одно из лучших в мире, что подтверждается большим количеством обучающихся у нас иностранных студентов. Зачем же молодёжь едет учиться за рубеж? Причин несколько: от нехватки интеллекта для обучения в отечественных вузах до непосредственной измены Родине. Поэтому, нечего нашим гражданам учиться за рубежом раскачивать лодку. А кто не смог поступить в вуз, пусть получает профессию. Рабочие руки тоже нужны, – заявил министр образования Сергей Кравцов.

Вместе с запретом на обучение за рубежом в ведомстве предлагают не признавать в России дипломы о высшем образовании, выданные иностранными университетами. Также в Минобре предлагают разработать комплекс мер против нарушителей нового закона. Главным наказанием для них станет лишение российского гражданства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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