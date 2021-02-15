Изображения загадочных большеголовых гуманоидов найдены на скале в Танзании

15.02.2021, 9:16, Разное

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Польские археологи при раскопках в Танзании обнаружили множество наскальных рисунков, изображающих буйволов, маленьких человечков и фигурки очень длинных и большеголовых гуманоидов. Насчет того, что это такое, поляки выдвинули лишь версию о шаманизме.

В Танзании обнаружены древние наскальные рисунки, созданные, предположительно, народом сандаве. Сандаве это группа местных племен, которые живут в этих местах вот уже около 87 тысяч лет.

На рисунках изображены фигурки разнообразных животных, в основном буйволов, но особенно ученых впечатлили изображения человекоподобных существ.

Этих человечков очень много и все они изображены вполне стандартно – вытянутое тонкое тело, ноги и руки, крупная голова. Но рядом с ними изображены человекоподобные существа, изображенные настоящими гигантами среди человечков. Их тела куда более вытянуты и головы в несколько раз больше.

Возможно, что так древние художники изображали пышные африканские прически, или же это какие-то головные уборы с украшениями. Либо и в самом деле громадные головы.

Открытие совершила команда археологов из Ягеллонского Университета в Кракове (Польша). Они совершенно случайно обнаружили рисунки на куске скалы рядом с тем местом, где вели свои раскопки. Датировать рисунки оказалось сложно, пока было заявлено, что им как минимум несколько сотен лет. Хорошая сохранность объясняется тем, что эта часть скалы в основном находится в тени и солнце не выжгло красящий материал.

Польские ученые предполагают, что огромные большеголовые люди это попытка изобразить антропоморфных (человекоподобных) буйволов и что огромные головы это буйволиная шерсть и рога.

"Несмотря на то, что в нынешней религии людей сандаве, которые являются потомками тех, кто создал картины, мы не находим элементов антропоморфизации буйволов или веры в возможность превращения людей в этих животных, есть некоторые ритуальные аспекты, которые предлагают параллели", – считают польские ученые.

Они даже выдвинули гипотезу насчет того, каким образом в головы древних сандаве могла прийти идея о возможности существования полубуйволов-полулюдей. Якобы сандаве издревле практиковали особый ритуал под названием "симбо", во время которого уходили в транс и видели галлюцинации.

Однако эта гипотеза выглядит странно, если учесть, что возле одной из гигантских большеголовых фигур художник расположил маленькие человекоподобные фигурки и если рассматривать их подробнее, то кажется, словно гигант "поедает" людей или люди нападают на гиганта, пытаясь ухватить его за тело.

Есть также теория, что одни рисунки были нарисованы поверх других уже гораздо позднее, из-за чего и возникло такое сложное и хаотичное скопление буйволов, человечков и странных большеголовых гигантов. В будущем ученые хотят получше изучить обнаруженные изображения.