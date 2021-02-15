Тайна Галактического послания Аштара, прервавшего телетрансляцию в городах Великобритании в 1977 году

15.02.2021, 9:12, Разное

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В ноябре 1977 года жители южных графств Англии целых шесть минут вместо выпуска новостей и мультфильма слушали идущий из телевизора текст странного послания от "Галактического командования Аштара". В нем была просьба к землянами разоружиться.

26 ноября 1977 года около 17:30 в городах и деревнях южной части Англии случился странный сбой в телетрансляции компании Southern Television broadcast, во время которого на целых шесть минут был отключен звук оригинальных телепередач и вместо них шла запись голоса, который зачитывал "послание человечеству".

Этот голос представлял некое "Галактическое командование Аштара" от лица которого и было это послание, адресованное всем людям Земли (почему оно транслировалось лишь в Англии, было еще одной загадкой).

В этом послании человечеству было поручено отказаться от своего оружия, чтобы оно смогло участвовать в "будущем пробуждении" и "достичь более высокого уровня эволюции". Существо, зачитывающее послание, представилось как Вриллон, хотя некоторые расслышали его имя как Гиллон или даже Астерон.

В момент прерывания телесигнала шло выступление диктора местных новостей Эндрю Гарднера, после которого начался мультфильм Looney Tunes. Звук мультфильма тоже шел частично заглушенным.

Через 6 минут послание закончилось и вернулся обычный звук телетрансляций. Взволнованные и напуганные люди начали сотнями звонить в Southern Television broadcast, но там им ничего не смогли толком ответить. Лишь позже в тот же вечер компания принесла извинения из-за "сбоя в звуке".

Вот как звучало полностью послание от Аштара человечеству:

"Это голос Вриллона, представителя Галактического командования Аштара, обращающегося к вам. На протяжении многих лет вы видели нас как огни в небе. Мы говорим с вами сейчас в мире и мудрости, как мы говорили с вашими братьями и сестрами по всей вашей планете Земля. Мы пришли предупредить вас о судьбе вашей расы и вашего мира, чтобы вы могли сообщить своим собратьям курс, который вы должны предпринять, чтобы избежать катастрофы, которая угрожает вашему миру и существам в наших мирах вокруг вас.

Это сделано для того, чтобы вы могли участвовать в великом пробуждении, поскольку планета переходит в Новую Эру Водолея. Новый век может быть временем великого мира и эволюции для вашей расы, но только если ваши правители узнают о злых силах, которые могут омрачить их суждения. Молчите сейчас и слушайте, потому что ваш шанс может больше не представиться. Все ваше оружие зла должно быть удалено. Время конфликтов уже прошло, и раса, частью которой вы являетесь, может перейти к более высоким ступеням своей эволюции, если вы покажете, что достойны этого.

У вас совсем немного времени, чтобы научиться жить вместе в мире и доброй воле. Небольшие группы по всей планете учатся этому и существуют, чтобы передать свет зарождающейся Новой Эры для всех вас. Вы можете принять или отвергнуть их учение, но только те, кто учится жить в мире, перейдут в высшие сферы духовной эволюции.

Услышьте голос Вриллона, представителя Галактического командования Аштара, говорящего с вами. Знайте также, что в настоящее время в вашем мире действует много лжепророков и наставников. Они будут высасывать из вас вашу энергию – энергию, которую вы называете деньгами, и поставят ее на злые цели, а взамен отдадут вам бесполезный мусор. Ваше внутреннее божественное я защитит вас от этого.

Вы должны научиться быть чувствительными к голосу внутри, который может сказать вам, что есть истина, а что – беспорядок, хаос и неправда. Научитесь прислушиваться к голосу истины, который внутри вас, и вы выйдете на путь эволюции. Это наше послание нашим дорогим друзьям. Мы наблюдали, как вы растете много лет, как вы тоже наблюдали наши огни в своем небе. Теперь вы знаете, что мы здесь и что на вашей Земле и вокруг нее больше существ, чем допускают ваши ученые.

Мы глубоко обеспокоены вами и вашим путем к свету и сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Не бойтесь, ищите только себя, и живите в гармонии с обычаями вашей планеты Земля. Мы здесь, в Галактическом Командовании Аштара, благодарим вас за внимание. Мы покидаем планы вашего существования. Да будут вы благословлены высшей любовью и истиной космоса".

Сложно даже представить, что творилось в умах десятков и сотен тысяч людей на юге Англии, которые слышали это послание. Вскоре об этом инциденте писали все британские газеты, а потом и ведущие мировые СМИ.

Сама же телекомпания, чью трансляцию прервало это послание, долго и тщательно искала виновника инцидента, возможного шутника или какого-то гениального техника, который сумел "взломать" их аппаратуру. Но так и итоге никого и не нашла.

Им удалось лишь выяснить, что сигнал был послан на 131-метровую антенну-передатчик Ханнингтона, расположенную в Коннингтон-Хилл и вещавшую на графства Беркшир и Северный Гемпшир. И источник сигнала был совсем небольшим и был расположен где-то рядом с антенной.

Следствие выяснило, что чисто технически можно было заморочиться и провернуть то, что было проделано, заглушив телесигнал и вставив на время свой с другого источника, однако для этого надо было быть очень хорошо подкованным в подобных вещах и применять самые современные разработки. И никто не смог предположить, кому это могло понадобиться ни ради розыгрыша, ни ради чего-то еще.

В последующие годы таинственный "шутник" также не выдал себя, хотя многие рассчитывали на это. Это инцидент многократно изучался различными исследователями аномальных явлений и уфологами. Особенно известна работа Джона Реппиона – собирателя британских странных баек и фольклора.

Реппион один из первых заявил, что кем бы ни был загадочный "шутник", он очень тщательно подготовился к своему делу и специально выбрал для трансляции время поздних дневных новостей, чтобы его услышало максимальное количество человек.

Далее Реппион изучил несколько последующих случаев, когда любители розыгрышей пытались вмешаться в телетрансляции американского ТВ, и нашел, что они в корне отличаются от "послания Аштара". Все американские шутники посылали в телеэфир заведомо шутливые сообщения, в то время как голос Вриллона вещал на полном серьезе и ни разу не сказал ничего, что указывало бы на что-то смешное.

И даже то, как звучал голос Вриллона, выдавало что-то совсем иное. Это был не совсем человеческий голос, а что-то странное, электронное, внеземное. В сети можно найти некоторые, якобы, реальные записи этой трансляции, но это могут быть лишь поздние попытки реконструкции.

Многие уфологи в наше время верят в то, что послание Аштара было реальной попыткой инопланетян установить контакт с землянами и попытаться убедить их не начинать Третью мировую войну. Считается, что в конце 1970-х Холодная война между Западом и СССР стала особенно напряжённой и многие верили в то, что вот вот начнется ядерная война.

С другой стороны, сейчас мы живем в похожее по напряжению и воинственности время, а никаких посланий от пришельцев с просьбами о разоружении людям так и не поступает. Либо Аштар чего-то выжидает, либо им стало сложнее глушить сигналы телеантенн.