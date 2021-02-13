Пентагон готовится создать самолет по «технологиям НЛО»

13.02.2021, 8:10, Разное

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СМИ сообщают о странных разработках Пентагона.

Так, Центр авиации военно-морских сил США запросил получение патентов на ряд необычных изобретений, некоторые из которых могут стать по-настоящему революционными. Как сообщают американские СМИ, новые разработки могут изменить не только правила ведения войны, но и всё мировое авиастроение. Новые технологии напоминают принцип перемещения НЛО. В этой связи исследователи вновь обратили внимание на таинственную базу армии США «Зона 51».

Американские СМИ опубликовали список передовых разработок армии США, некоторые из которых привлекли внимание ученых и исследователей НЛО. Как сообщает AsiaTimes, главным среди этих странных новых изобретений является генератор высокоэнергетического электромагнитного поля (HEEMFG), который, если он действительно будет создан, совершит переворот в авиастроении.

Как пишет издание, генератор сможет производить огромное количество энергии. Это может быть использовано как в военной сфере, так и в гражданской.

СМИ сообщают, что патент также пугающе напоминает давние теории, выдвинутые исследователями НЛО, о средствах передвижения, которые, по их мнению, использовались пришельцами.

Исследователи тематики с портала «War Zone» получили партию документов, относящихся к загадочным патентам. Данные были переданы ВМС США в ответ на запрос портала по американскому Закону о свободе информации. Авторы портала просмотрели сотни страниц отчетов, технических чертежей, данных и фотографий, предоставленных им командованием ВМС США.

Они утверждают, что новая электромагнитная силовая установка, которая могла бы позволить флоту строить свои собственные летающие тарелки, может быть, еще не самый амбициозный проект Пентагона.

Как сообщает National Interest, согласно недавно опубликованным документам, ещё одно из направлений исследований касается разработки концепции компактного термоядерного реактора.

Согласно внутренним документам ВМФ, это оружие может превратить «кузькину мать» Хрущева – мегатонную бомбу – в петарду. Как бы безумно не звучали эти предположения, на данный момент подтверждено, что с 2017 года ВМФ потратил более 466 тыс. долларов США на содействие реализации этой программы.

СМИ цитируют главного технического директора управления авиации ВМС США доктора Джеймса Шихи, который официально заявил, что новая технология может иметь самое широкое применение. Однако остаётся неясным, когда американские учёные покажут практические результаты своих исследований.