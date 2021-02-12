Вовремя предать это не предать, это – предвидеть (израильская народная мудрость)

12.02.2021, 17:34, Разное

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После получения 40 миллиардов долларов в виде помощи от США, Израиль угрожает “бросить” Америку и “задружиться” с Китаем и Россией

Chris Menahan

InformationLiberation

Feb. 11, 2021

Член кнессета Айюб Кара, входящий в израильскую партию Биньямина Нетаньяху «Ликуд», во вторник пригрозил, что Израиль готов отречься от Америки и вступить в союз с Китаем и Россией, если Байден «откажется от признания Америкой суверенитета Израиля над Голанскими высотами и подпишет ядерную сделку с Ираном».

Публичное заявление, о котором наши СМИ отказываются сообщать, прозвучало чуть больше месяца спустя после того, как конгресс США проголосовал за принятие закона, предписывающего направить Израилю почти 40 миллиардов долларов помощи в течение следующего десятилетия (даже если, как сказала Нэнси Пелоси, Америка “crumbles to the ground”«обратится в руины»).

«Если Соединенные Штаты не продолжат признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами и резко изменят иранскую политику Трампа, Израилю придется рассмотреть вопрос о выстраивании более прочных отношений с Россией и Китаем», – сказал Кара, выложив в твиттере фотографию себя с бывшим послом США в Израиле Дэвидом Фридманом.

«До сих пор Израиль всегда учитывал американские интересы в отношениях с Россией и Китаем», – продолжил Кара. «В прошлом мы даже отменили крупную оружейную сделку с Китаем, чтобы успокоить США.»

«Тем не менее, если Байден откажется от признания Америкой суверенитета Израиля над Голанскими высотами и подпишет ядерное соглашение с Ираном, соглашение, которое ставит под угрозу существование и безопасность Государства Израиль, мы должны работать над укреплением стратегических связей с Китаем и Россией, начиная со сделки с Хайфским портом»

И это не пустые угрозы. Израиль годами дружит с Китаем. Даже Майк Помпео в прошлом году должен был сказать Нетаньяху, чтобы тот отказался от заключения такого большого количества сделок с Китаем.

Как отметил Кара, Израиль также, несмотря на возражения США, продолжил переговоры о соглашении с Китаем о Хайфском порте.

И это наш “ближайший союзник?”

sofian سفيان ソフィアン

@acsofian

“Если бы не было Израиля, Соединенным Штатам следовало бы изобрести его чтобы защищать наши интересы в регионе” – Joe Biden

Как мы видели в конце декабря, Нетаньяху как героя приветствовал Джонатана Полларда, предателя, который украл военные секреты США во время работы в Пентагоне и продал их Израилю.

Президент Трамп, совершив акт полного унижения как себя, так и нашей страны, в свой последний день пребывания в должности также помиловал израильского полковника Авьема Селлу, осужденного куратора Полларда, который никогда не сталкивался с правосудием, потому что бежал в Израиль после того, как Поллард был арестован, а Израиль отказался его выдать.

Chris Menahan

@infolibnews

·Dec 30, 2020

Джонатан Поллард, еврей американского происхождения, аналитик американской разведки, который украл военные секреты США и продал их Израилю, в среду был встречен Нетаньяху как герой после того, как прилетел из США на частном самолете миллиардера-мегадонора Республиканской партии Шелдона Адельсона

Chris Menahan

@infolibnews

·Dec 31, 2020

«Израиль предоставит шпиону Джонатану Полларду пенсию или стипендию, как экс-агенту Моссад и Шин Бет, – заявил в четверг министр разведки Эли Коэн («Ликуд»)». Наши налоговые доллары пойдут на выплату пенсии этому предателю!

В качестве другого акта унижения – только в прошлом году армия США была вынуждена отказаться от системы противоракетной обороны Iron Dome стоимостью 1 миллиард долларов после того, как Израиль отказался передать исходный код, хотя она была профинансирована благодаря налогоплательщикам США, предоставившим им помощь в размере 142 миллиарда долларов.

Поистине Израиль – наш величайший союзник!