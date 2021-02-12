 

Более 100 граждан России подали заявление о смене фамилии Навальный

12.02.2021, 16:49, Разное
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Более 100 граждан России с 1 февраля подали заявления в органы ЗАГС о смене фамилии Навальный на любую другую, включая неблагозвучные, сообщает Росстат.

Половина заявителей проживает в Москве, в пятёрку лидеров по желанию изменить фамилию также вошли Краснодарский край, Кировская и Магаданская области и Чеченская Республика.

Во всероссийской службе регистрации новых паспортных данных добавили, что могут оказать исключительно ограниченную помощь желающим и позволить выбрать из имеющихся свободных фамилий, таких как Мусоров, Воняев, Говнюков и Ульянов.

Все новые фамилии были востребованы, а их обладателям были оформлены внутренние и заграничные паспорта России. Среди причин, заставивших их прибегнуть к таким действиям, граждане назвали нежелание ассоциироваться с “иностранным агентом Навальным” и проблемы при трудоустройстве в федеральные и местные органы власти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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