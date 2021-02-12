Праздник без отца: дочь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой отметила 4-летие

12.02.2021, 15:48, Разное

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В четверг дочери 39-летнего Андрея Аршавина и его экс-супруги Алисы Казьминой — Есене — исполнилось четыре года. На своем странице в Instagram многодетная мама поделилась снимками с торжества. Оно прошло в кругу семьи, среди гостей была бабушка именинницы, ее старший брат и старшая сестра (дети Казьминой от первого брака). А вот отца Есени на празднике не было.

Вот и прошел 4 годик. Мои дорогие, самые любимые. Вы у меня самые лучшие. Я готова идти вперед и только вперед с вами и вести вас в здоровую, интересную, увлекательную жизнь. Вы мое все. Сердце на троих.

Алиса Казьмина (в центре) с детьми

Также она опубликовала галерею архивных фотографий дочки и написала:

Вот и наступило 11 февраля. Твой день рождения. Наша милая, любимая, не по возрасту смышленая, трогательная и при этом с характером — Есеня. Тебе очень подходит твое имя. И мы с папой ни на секунду не сомневались, как тебя назовем. У тебя впереди большой путь в жизнь, пусть он будет беззаботен, весел и наполнен только счастливыми моментами. Я тебя безумно люблю, всегда улыбаюсь, глядя на тебя, и понимаю, что уже совсем скоро не возьмешь тебя на ручки. Зато можно взять за руку. Но я обещаю, мама всегда будет рядом, и сделаю все, чтобы уберечь тебя от любых невзгод. Моя самая яркая звездочка. С днем рождения.

Есеня Аршавина

Аршавин же никак не упомянул о дне рождении дочки в своих соцсетях. И поздравил ли он ее лично — неизвестно. Летом 2020-го Алиса Казьмина в интервью российским изданиям упоминала, что спортсмен жизнью Есени не интересуется:

Есеня ему не нужна, она, наверно, и не вспомнит папу, когда он, наконец, созреет и захочет увидеть ребенка. Самый прекрасный возраст малышки сейчас пропускает ради других девушек и своего времяпрепровождения. Видимо, хочет дождаться, когда сможет напрямую с ними встречаться. Но случится ли так, это ведь другие дети. Они открыты для общения! И то, что происходит, делает им больно.

С ее детьми от первого брака он тоже хорошо ладил, но после развода все изменилось:

Андрей патологический лгун касаемо детей. Да, когда мы были семьей, все шло хорошо, но сейчас… Алиса, средняя моя дочь, до сих пор его ждет, не поняла, что “папа” ушел. Ни с праздниками не поздравит, ни просто не позвонит — в телефоне заблокировал. Она что ему сделала?! Что мешает общаться? Да, старший Алеша очень в обиде, ему больно, и сейчас сын в том возрасте, когда ему кажется, что все, что было раньше, — фальшь.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин

Напомним, бывший нападающий казахстанского “Кайрата”, питерского “Зенита”, лондонского “Арсенала” и сборной России Андрей Аршавин и бывшая модель Алиса Казьмина зарегистрировали брак 1 сентября 2016-го. Ради Алисы Андрей в свое время оставил гражданскую супругу Юлию Барановскую, в союзе с которой на свет появились трое детей: Артем, Яна и Арсений. Однако они расстались, прожив в браке чуть больше года. О разрыве Алиса якобы рассказала Life.ru, однако официальных комментариев от пары так и не последовало.