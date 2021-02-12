Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Александра Блока за упоминание фонаря в стихотворении “Ночь, улица, фонарь, аптека…”

12.02.2021, 13:13, Разное

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По результатам проведённой Генпрокуратурой экспертизы было выявлено, что стихотворение Александра Блока “Ночь, улица, фонарь, аптека…” содержит скрытые призывы к участию в несанкционированных митингах.

Автор может быть привлечён к уголовной ответственности поч. 2 ст. 280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Поэту грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

– К сожалению, Блок уже умер, но мы сделаем всё возможное, чтобы он предстал перед судом и ответил за свои злодеяния. Не исключено, что вместо Блока может понести наказание другой гражданин Российской Федерации, публично поддерживающий его идеи, – заявил представитель ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что перед судом ответит глава штабов Алексея Навального Леонид Волков или другой из сторонников опального блогера.

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