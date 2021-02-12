 

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Александра Блока за упоминание фонаря в стихотворении “Ночь, улица, фонарь, аптека…”

12.02.2021, 13:13, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По результатам проведённой Генпрокуратурой экспертизы было выявлено, что стихотворение Александра Блока “Ночь, улица, фонарь, аптека…” содержит скрытые призывы к участию в несанкционированных митингах.

Автор может быть привлечён к уголовной ответственности поч. 2 ст. 280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 

Поэту грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

– К сожалению, Блок уже умер, но мы сделаем всё возможное, чтобы он предстал перед судом и ответил за свои злодеяния. Не исключено, что вместо Блока может понести наказание другой гражданин Российской Федерации, публично поддерживающий его идеи, – заявил представитель ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что перед судом ответит глава штабов Алексея Навального Леонид Волков или другой из сторонников опального блогера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Автопилот Tesla зафиксировал идущего человека на пустом кладбище

02.10 / В Еврейской автономной области обнаружилось 1488 поддельных евреев

15.07 / В Екатеринбурге троих полицейских посадят в тюрьму за изнасилование

23.11 / Мнение: Страна героев

02.12 / Стало известно, кто был главным человеком в карьере Валентины Легкоступовой

03.08 / Телеканал ТНТ покажет сериал “Фитнес” с Софьей Зайкой и Романом Курцыным

21.01 / Мнение: Сожжение флагов США в Денвере

07.10 / ММКФ-2020: Максим Матвеев, Екатерина Гусева и другие на премьере сериала “Шерлок в России”

02.08 / Ученые заметили над поверхностью Марса странное облако

05.02 / Мнение: О численности населения Севастополя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска