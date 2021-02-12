 

Нравится, когда американцы из этой штуки облучают? – Лукашенко анонсировал запрет на микроволновые печи

12.02.2021, 13:11, Разное
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в стране вскоре будут запрещены микроволновые печи, а за их хранение и использование введут “меры вплоть до высшей”.

Выступая на Всебелорусском народном собрании, глава государства скептически отозвался о безопасности СВЧ-печей.

– Микроволновые излучатели… Проект – целиком американский. ЦРУ. И что? Вам нравится, когда вас американцы оттуда облучают, из этой штуки? Вам этого хочется? Облучайтесь, пожалуйста, если мозгов нет. В Японии даже поняли уже и запретили эти печи, – сказал он.

По словам Лукашенко, “исходя из здравого смысла”, в законодательство до конца года необходимо будет внести поправки, запрещающие применение СВЧ-печей.

– Меры будут вплоть до высшей, чтоб не думали. Потому что один туда, тот там, здесь привезли, там включили, вся страна облучённая ходит. Мы не позволим, чтобы такое было, – заключил президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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