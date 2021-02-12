Скандалы: Владимиру Потанину предъявили пискулек, гоголей и крякв

12.02.2021, 13:10, Разное

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Красноярские власти потребовали у «Норникеля» ₽500 млн компенсации за гибель особей и разрушение их жилищ из-за аварии на предприятии

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края потребовало от «Норильского никеля» возместить ущерб, который был причинен животным летом прошлого года в результате разлива дизельного топлива из хранилища ТЭЦ-3 в Норильске, в размере почти 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что краевые власти потребовали от «Норильского никеля» добровольно возместить 494 млн руб. (около $7 млн по текущему курсу). Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии для млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России, охотничьих ресурсов, а также в целом для среды обитания объектов животного мира, отмечает пресс-служба.

В компании уточнили, что правительство Красноярского края предлагает возместить ущерб в течение 30 дней со дня получения требования либо принять меры по восстановлению окружающей среды.

В распоряжении РБК оказался документ, адресованный местными властями генеральному директору Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) Сергею Липину, где представлен список животных, пострадавших в результате аварии. Его подлинность РБК подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.

В документе отмечается, что часть особей представленных видов были уничтожены, а используемые ими для постоянного или временного обитания и размножения гнезда и норы разрушены. В список, в частности, попали:

пискулька;

грязовик;

клоктун;

азиатская бурокрылая ржанка;

галстучник;

перевозчик;

круглоносый плавунчик;

болотная сова;

трехпалый дятел;

рогатый жаворонок, или рюм;

четыре вида трясогузок (желтая, горная, желтоголовая, белая);

серый сорокопут;

четыре вида пеночек (весничка, теньковка, таловка, зарничка);

малая мухоловка;

полярная крачка;

черноголовый чекан;

синехвостка;

буроголовая гаичка;

юрок;

пепельная чечетка;

щур;

лапландский подорожник;

белобровик;

варакушка;

обыкновенная чечевица;

лысуха;

камнешарка;

кроншнепы;

турухтан;

гаршнепы;

шилохвость;

синьга;

восточная клуша;

кряква;

чирок-свистунок;

гоголь;

длинноносый крохаль;

фифи;

мородунка;

хохлатая чернеть;

луток;

длиннохвостый поморник.

Кроме того, в списке оказались полевка-экономка, полевка красная, крыса серая и бурозубка тундряная. В документе утверждается, что в результате аварии погибли почти 10 тыс. полевок-экономок, а также несколько сотен животных остальных вышеуказанных видов.

«В случае отказа и непринятия мер министерство будет вынуждено обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с АО «НТЭК» вреда, причиненного объектам животного мира», — говорится в документе.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Норильско-Таймырская энергетическая компания заявила, что причиной разлива 21 тыс. т топлива из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки, общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб.

В итоге суд обязал «Норникель» выплатить 146,1 млрд руб. компенсации. Вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала, что деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края.

Михаил Юшков, Светлана Бурмистрова