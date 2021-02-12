Скандалы: 12 аргентинских чемоданов

12.02.2021, 13:10, Разное

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В Буэнос-Айресе начался суд над связанными с «кокаиновым делом» флотским механиком Александром Чикало и бывшим старшим инспектором полиции Иваном Близнюком

В Аргентине начались судебные слушания о контрабанде кокаина в Европу. 12 чемоданов с кокаином около года хранились в посольстве России в Буэнос-Айресе, в причастности к их контрабанде обвиняются два местных жителя, выходцы из России — судовой механик Александр Чикало и бывший полицейский инспектор Иван Близнюк. Их показания были заслушаны в суде по видеоконференц-связи, оба заявили о своей непричастности к наркопоставкам из Аргентины в Европу, пишет издание Telam.

Согласно материалами обвинения, заслушанными в суде, Чикало и Близнюк обвиняются в причастности к «попытке незаконного оборота в Европу 389 килограммов кокаина высокой чистоты в 12 чемоданах, которые были спрятаны в посольстве России в Буэнос-Айресе». Дело слушалось в составе из трех судей, Чикало согласился дать показания по делу, Близнюк от дачи показаний отказался. По словам Чикало, в посольстве он познакомился с бизнесменом из России Александром Ковальчуком, тот «казался влиятельным» и рассказывал о предпринимателях, которые заинтересованы в поставках из Аргентины. Механик рассказал судьям, что Ковальчук часто приезжал в Аргентину и предлагал Чикало и его другу Близнюку выступить посредниками в различных операциях — от организации съемок документального фильма о Че Геваре до импорта гречки. икры, шоколада и коньяка и экспорта мяса. Он тажке заявил суда, что когда бизнесмен Ковальчук заговорил о поставках чемоданов в Россию, и он, и его друг предпочли дистанцироваться, потому что им казалось, что он «лжет». Близнюк отказался давать показания, но выступил с кратким словом, в котором отверг обвинения в свой адрес и сказал, что не знает того, в чем его обвиняют. Он также рассказал о своей жизни в Аргентине, куда он прибыл в 1999 году.

Согласно обвинительному заключению, Чикало и Близнюк были арестованы в феврале 2018 года за «вмешательство в хранение» около 389 килограммов кокаина (360 упаковок в 12 чемоданах). Чемоданы более года хранились в пристройке здания посольства России на улице Посадас в Буэнос-Айресе. Уголовное дело о контрабанде наркотика было возбуждено 14 декабря 2016 года, когда дипломаты из посольства нашли подозрительные чемоданы и наркотик в низ и сообщили об этом в Министерство национальной безопасности и юстиции Аргентины. По данным издания, чемоданы до июля 2016 года привез в посольство бывший его сотрудник с намерением «обманным путем переправить по дипломатическим каналам» в Европу. Чикало и Близнюк обвиняются в том, что они осуществили «логистику, необходимую для получения, кондиционирования, транспортировки и хранения» кокаина. Чикало также обвиняется в хранении наркотического средства в чемоданах, часть которых он хранил по просьбе российского бизнесмена у себя дома, не зная его содержимого. Близнюк как полицейский «использовал свои контакты, чтобы избежать полицейского и таможенного контроля в международном аэропорту», а также помогал доставить подарки от организации, которую представлял Ковальчук. Судебный процесс над Чикало и Близнюком будет продолжен 25 февраля, судьи заслушают по видеосвязи показания свидетелей по делу.

По данным российского МИД, спецслужбы двух стран провели в 2017 году совместную операцию по пресечению поставки кокаина на европейский рынок. 12 декабря 2017 года в Москве на автобазе МИДа, расположенной на улице Василисы Кожиной, при попытке получить доставленные из Буэнос-Айреса баулы были задержаны Али Абянов, бизнесмен, в прошлом сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов, сообщал «Коммерсантъ». Ковальчука как организатора наркотрафика экстрадировали из Германии. В России судебные слушания по делу начались в ноябре 2020 года. 10 февраля в суде допросили посла России в Мексике Виктора Коронелли, который ранее работал послом в Аргентине. Он сказал, что видел Ковальчука один раз, но дал хорошую характеристику одному из подсудимых — бывшему завхозу посольства Али Абянову.

Сергей Мингазов