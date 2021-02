Спустя два года: Меган Маркл выиграла суд над таблоидом

12.02.2021, 10:24, Разное

На днях состоялось очередное слушание против издания The Mail on Sunday, опубликовавшего личное письмо Меган Маркл к отцу Томасу. Спустя два года разбирательств в Высоком суде герцогиня выиграла свой иск о неприкосновенности частной жизни.

Меган Маркл с отцомИстица имела разумные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи The Mail on Sunday противоречат этому ожиданию,- заявил судья, отметив, что теперь осталось определиться с авторскими правами, поскольку неясно, кому они принадлежат – Меган, напомним, показывала черновик своему секретарю. По словам представителей издания, такое судебное решение их удивило и они намерены его оспаривать:

Мы невероятно удивлены сегодняшним судебным решением и разочарованы тем, что нам было отказано в праве проверить все свидетельства в рамках открытого судебного заседания.

Что касается Маркл, она выпустила обширное заявление, где поблагодарила суд, а также “своего мужа, маму и команду юристов, и особенно Дженни Афиа”:

После двух долгих лет судебных разбирательств я благодарна суду за то, что они привлекли Associated Newspapers и The Mail on Sunday к ответственности за их незаконные действия. Они слишком долго работали без последствий, ведь для их изданий это как игра. А для меня и многих других – настоящая жизнь, настоящие отношения и настоящая печаль… Миру нужны надежные и высококачественные новости с проверенными фактами.

Принц Гарри и Меган МарклПримечательно, что ранее многие факты говорили против Маркл. Так, личное письмо Меган к отцу оказалось не таким уж и личным. Суд выяснил, что оно было написано при содействии пресс-службы Кенсингтонского дворца. Представители The Mail on Sunday подчеркивали, что письмо не было “собственным интеллектуальным творением Меган”. Тем более, позднее юристы Маркл внесли поправки в свой иск: формулировка “написала конфиденциальное письмо своему отцу” была заменена на “создала, используя свое интеллектуальное творчество”.

Первое досудебное слушание против Mail on Sunday прежний адвокат Маркл, Дэвид Шерборн, проиграл, и герцогине пришлось выплачивать 67 тысяч фунтов стерлингов в качестве судебных издержек. Затем интересы Маркл стал представлять его главный соперник Джастин Рашбрук, которому раньше отводилась вторая роль. В частности, Рашбрук заменял Шерборна в июле прошлого года, когда тот был занят с Джонни Деппом, и Джастину удалось доказать, что личности друзей герцогини, которые говорили с американским журналом People о ее отношениях с отцом, должны оставаться анонимными.