Депутаты Госдумы получат компенсации из бюджета за занятия спортом

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12.02.2021, 9:35, Разное
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Депутаты Госдумы в рамках реализации программы “Здоровая Россия” получат материальное вознаграждение за действия, направленные на достижение идеальной спортивной формы.

Оплачиваться из бюджета будут их тренировки в фитнес-клубах, посещение басейнов, аренда теннисных кортов и других площадок для подвижных игр, включая гольф.

– Посещение фитнес-клубов и вообще любые занятия спортом, как минимум, в Москве стоит немалых денег. Возьмём хотя бы аренду поля для гольфа или дорожки для боулинга. А те же поля для гольфа находятся за пределами города. Чтобы туда добраться тратится огромное количество бензина. Зарплаты депутата, откровенно говоря, не хватает, а хочется не только законы принимать, но и следить за здоровьем, чтобы быть личным примером для избирателей и мотивировать их, – заявил депутат Игорь Лебедев.

Компенсаторный механизм предусматривает двукратное возмещение затрат парламентария, а также оплачивает ему дорогу до мест занятий спортом. Такими же льготами могут пользоваться главы регионов, члены правительства и члены семей властей.

В будущем депутаты намерены возвести необходимую инфраструктуру, чтобы не мешать заниматься спортом остальным гражданам. Для этого парламентарии будут заселяться в частные дома с бассейном и спортзалом. После истечения срока полномочий депутаты смогу приватизировать эту недвижимость.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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